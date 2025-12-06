Corvera renovará el puente de madera de la Serrería con una inversión cercana a 100.000 euros - CORVERA

OVIEDO, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Corvera va a renovar el puente de madera de la Serrería, el icónico puente que une Las Vegas con Villalegre, Avilés. El consistorio ha comenzado los trámites administrativos para adjudicar esta obra, que contempla una inversión cercana a los 100.000 euros. Se prevé adjudicar los trabajos en enero y terminar la renovación en el primer trimestre del año 2026.

Esta actuación responde a la necesidad de sustituir la estructura actual, que necesita una reforma, a pesar de los trabajos de mantenimiento realizados que se efectúan periódicamente. La nueva estructura va a ser también de madera, manteniendo su integración con el entorno, con el Parque de la Serrería y el río.

La estructura se fabricará conforme a los máximos estándares de calidad y sostenibilidad y, además, los tablones del piso incorporarán un tratamiento antideslizante para garantizar la seguridad de los usuarios, especialmente cuando haya condiciones de humedad.

Los trabajos van a consistir en la fabricación de la estructura, el desmontaje y retirada del puente actual y, posteriormente, la colocación de la nueva estructura sobre los estribos existentes, incluyendo ensayos de prueba sobre el puente.

El Puente de La Serrería, que sirve para vencer la barrera que supone el río Arlós, que hace frontera entre Las Vegas y Avilés, tiene una longitud de 15.50 metros y una anchura de 2.75 metros.

La pasarela de madera parte en el extremo corverano de la calle Armando Palacio Valdés y conecta con la calle del Río de Villalegre. Sobre el río Arlós cruza un segundo puente metálico desde la calle La Serrería hasta la travesía Pérez Mariñas, de Avilés.