Coto (Vox) critica la "renuncia" del Ayuntamiento a impulsar la "enorme dimensión cultural" del municipio

OVIEDO, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Cristina Coto, ha criticado este sábado la "renuncia" del Equipo de Gobierno local a impulsar la "enorme dimensión cultural" de Oviedo. Considera Coto que lo que está pasando con el Jacobeo, "con la nueva promesa de ayuda hoy de Barbón tras incumplir la anterior", es consecuencia de esta renuncia.

En una nota de prensa, Coto ha recordado que el Ejecutivo local, formado por PP y Cs, "votó en contra de la capitalidad de Oviedo y abandonó la candidatura de Oviedo a Patrimonio Mundial mientras mendiga migajas a Barbón asumiendo un papel de 'servidor' y no de 'señor'".

"La falta de una apuesta seria desde el Ayuntamiento por nuestro Prerrománico y por el gran valor de que Oviedo sea origen del Camino Primitivo puede transformarnos en muleta para nutrir de fondos a uno de los grandes engendros deficitarios del arecismo", ha lamentado

Tras conocer las intenciones del Principado para promocionar la programación oficial del Jacobeo 2021 y señalar que 'no afecta' a la capital que sea la Laboral de Gijón la que lidere este proyecto, Coto ha manifestado que "Oviedo no puede tolerar ser segundona del Jacobeo". "Pedimos al alcalde un liderazgo autónomo que no se conforme con migajas", ha dicho.