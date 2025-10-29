Covadonga Tomé reclama diálogo previo antes de que arranque la ponencia de la Ley Tributaria autonomica

OVIEDO 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto y portavoz de Somos Asturies en la Junta General, Covadonga Tomé, ha subrayado este miércoles que "es imprescindible sentarnos a hablar de nuestras enmiendas antes de que arranque la ponencia de la Ley Tributaria autonómica", cuya primera sesión está prevista para el viernes.

Tomé ha explicado que las propuestas registradas por su grupo persiguen un doble objetivo: que las rentas más altas contribuyan más al sostenimiento de los servicios públicos, como la educación o la sanidad, y evitar la especulación inmobiliaria por parte de grandes tenedores. La parlamentaria plantea elevar el tipo impositivo del 15 al 20 por ciento para los grandes propietarios y aplicar un nuevo gravamen que impida la compra masiva de bloques de viviendas destinados al uso turístico.

"Son medidas disuasorias, no recaudatorias", insiste Tomé, quien defiende que las viviendas deben servir para "crear proyectos de vida" y no para la especulación. La diputada considera "imprescindible" conocer la posición del Gobierno autonómico respecto a las enmiendas para alcanzar un posible acuerdo sobre la reforma tributaria.

En caso de que el Ejecutivo regional no acceda a dialogar, ha advertido de que "quizás haya serias dudas sobre la verdadera voluntad de reformar el IRPF o de aplicar un gravamen que apenas aporte nada a la ciudadanía asturiana". Ha recordado además que Somos Asturies se define como una fuerza progresista en la Junta General y que la mayoría parlamentaria actual permite impulsar medidas "a favor de quienes no llegan a fin de mes" y de mayores ingresos destinados a reforzar los servicios públicos.