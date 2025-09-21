Covadonga Tomé se suma a la manifestación en Gijón por el Día de la Paz y pide un boicot a Israel

OVIEDO, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto y portavoz de Somos Asturies en la Junta Jeneral, Covadonga Tomé, ha hecho este domingo un llamamiento para "construir paz en lugar de hacer negocio con la guerra. La parlamentaria ha indicado que este mediodía participará en la manifestación 'No a las Guerras'.

Según ha explicado el Grupo Mixto en una nota de Prensa, el encuentro ha sido convocado por Asturias por la Paz, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Paz que se celebra este domingo, 21 de septiembre. Se llevará a cabo en el Paseo de Begoña de Gijón.

Tomé ha puesto el foco en la situación de Palestina y ha insistido en que "Israel está cometiendo un genocidio contra el pueblo palestino, con miles de víctimas civiles, hospitales y escuelas reducidos a escombros, y una población entera privada de lo más básico para sobrevivir".

"Hay hambruna, no hay apenas edificios en pie y la ONU ha aceptado el término 'escolaricidio' para definir el ataque frontal de Israel a las escuelas; robando así la posibilidad de educación a los niños y niñas y, junto a esto, borrando la posibilidad de un futuro para el pueblo palestino", ha desarrollado la diputada.

En este sentido, ha llamado a "mantener un boicot a todos los niveles a Israel, responsable de la devastación y el sufrimiento de Palestina". La parlamentaria ha señalado que "cerca de la cuarta parte de los habitantes del mundo viven en países afectados por el conflicto y la violencia", y que más de 68 millones de personas se han visto obligadas a huir de sus hogares, la cifra más alta desde la Segunda Guerra Mundial.