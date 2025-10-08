Cruce de reproches entre Barbón (PSOE) y Queipo (PP) en la Junta General por el peaje del Huerna

OVIEDO, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, Adrián Barbón, y el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Álvaro Queipo, han protagonizado este miércoles un tenso cara a cara en el Pleno de la Junta General del Principado, a cuenta del papel del Ejecutivo asturiano frente al Gobierno de Pedro Sánchez, con el peaje del Huerna como eje principal del cruce de reproches.

La intervención comenzó con la pregunta directa de Queipo al presidente: "¿Por qué consiente los desmanes del Gobierno de Sánchez en Asturias?". A partir de ahí, el portavoz popular acusó a Barbón de "no oponerse jamás" a las decisiones del Ejecutivo central y de "callar" ante agravios como el veto a la proposición de ley unánime de la Junta General para eximir del IRPF a los ganaderos que reciben ayudas por sacrificio obligatorio, daños de fauna o seguros agrarios. Según Queipo, el Gobierno central rechazó la medida por suponer 70 millones de euros anuales, "una cantidad irrisoria" en comparación con los 23.000 millones de recaudación extra del Estado.

"A usted no se le ha escuchado ni una sola palabra de crítica", afeó Queipo, que propuso volver a aprobar la iniciativa y remitirla de nuevo al Congreso. En su intervención, denunció también la actitud del presidente asturiano en cuestiones como la Ley de amnistía, la quita de la deuda catalana o el retraso en la llegada de los trenes de vía estrecha. "Con usted sirve de poco pactar. Las fotos están bien, pero lo de trabajar le cuesta", espetó, cuestionando además las "alianzas" impulsadas por Barbón, entre ellas la del sector industrial o la de infraestructuras. "Prometió reuniones bilaterales con el Gobierno central y no hubo ni una", denunció.

Respecto al peaje del Huerna, Queipo reprochó a Barbón su insistencia en señalar la prórroga firmada en el año 2000 por el Gobierno de José María Aznar (PP) como el "mayor desmán" para Asturias, y retó al presidente a centrarse en el presente. "Usted quiere que yo pida perdón por una decisión que se tomó hace 25 años, cuando yo estaba entrando en Secundaria", afirmó el portavoz del PP asturiano, quien añadió que "si por pedir perdón se quita el peaje, se lo pido de forma inmediata. Pero quítenlo ustedes. Es una cuestión de voluntad política, no de legalidad".

En su réplica, Barbón acusó a Queipo de mostrarse incómodo cada vez que se aborda el peaje del Huerna y le reprochó que no sea capaz de discrepar ni siquiera de decisiones del PP de hace 25 años. "Mientras yo discrepo del Gobierno de España ahora, usted no es capaz de hacerlo del de entonces", replicó.

El presidente defendió que la prórroga del peaje en el año 2000 fue "una tropelía" que buscaba inflar el precio de venta de una empresa pública, y recordó que la Comisión Europea ya ha emitido un dictamen en esa línea, en base al cual trabajan los servicios jurídicos del Principado. Acusó al PP de haber votado en contra de una iniciativa contra la prórroga en el año 2000 y reivindicó la posición histórica del socialismo asturiano contra ese peaje.

Barbón anunció que seguirá dando la batalla en los frentes social, político y judicial, e invitó a Queipo a participar en la manifestación convocada para el próximo 17 de octubre. "Espero verle allí", dijo, asegurando que mantienen la negociación con el ministerio y que esperan una sentencia favorable del Tribunal de Justicia de la UE.

Queipo también hizo referencia al caso de los trenes y a la exsecretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, actualmente investigada judicialmente. "¿Cómo va la entrega de los trenes que nos prometieron para el primer semestre del 2026? Todo apunta a que no van a llegar a tiempo", destacó.

El portavoz del PP atacó los pactos y alianzas que Barbón ha cultivado, recordando una promesa de comisiones bilaterales con el Gobierno central. "Anunció reuniones bilaterales que se repetirían en el tiempo y no volvió nunca más", denunció. Señaló que Barbón eligió compañeros de viaje poco recomendables para defender los intereses de Asturias, aludiendo al exsecretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, de quien mencionó imputaciones por malversación, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y pertenencia a organización criminal. "¿Va a pedir perdón por esos aliados?", espetó.

En el cierre de su intervención, Barbón recordó unas declaraciones antiguas de José María Aznar en las que defendía el reconocimiento de la singularidad de Cataluña. "Esa es la diferencia entre usted y yo: yo no tengo miedo a discrepar y a defender a Asturias por encima de todo", sentenció.