El crucero Ambition llega este jueves a El Musel con más de 1.200 pasajeros a bordo

OVIEDO, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Este jueves a las 6:30 horas, está previsto que atraque en el muelle Moliner del puerto de El Musel el crucero Ambition, de la naviera Ambassador Cruise Line. Este barco tiene 216 metros de eslora y 6,85 metros de calado. En esta ocasión, el buque navega con más de 1.200 pasajeros, la mayoría de ellos británicos, y medio millar de tripulantes.

Los visitantes serán recibidos con una actuación folclórica en el propio muelle. Allí tendrán también un punto de información turística, ofrecido por el Ayuntamiento de Gijón, así como un servicio de autobuses lanzadera al centro de la ciudad, cortesía de Visita Gijón y con parada establecida frente al Museo del Ferrocarril.

Por otro lado, están previstas varias excursiones para para conocer Oviedo, Gijón, Cangas de Onís, Covadonga y Tazones, con posibilidad de visitar una granja ecológica o disfrutar de una degustación de sidra.

La propuesta turística del Ambition lleva por nombre "13 Night France & Northern Spain Adventure". El puerto de salida fue Dundee (Escocia), de donde partió el pasado viernes, y ya ha hecho escala en Cherbourg (Francia) y La Coruña.

Este jueves, sobre las siete de la tarde, zarpará de puerto de Gijón con destino Bilbao para continuar ruta hacia Le Verdon y Lorient (Francia); Guernsey (Islas del Canal); Newcastle (Inglaterra) y finalizar el itinerario en Dundee (Escocia), el jueves de la próxima semana.