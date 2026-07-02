CTIC lidera el desarrollo tecnológico de la primera red de IA para Seguridad y Defensa con siete centros españoles

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OVIEDO 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

CTIC Centro Tecnológico lidera el desarrollo tecnológico de la primera red de inteligencia artificial para la Seguridad y la Defensa impulsada por siete centros tecnológicos españoles, en el marco del proyecto Guardianes, centrado en reforzar la soberanía tecnológica y las capacidades estratégicas en este ámbito.

El centro asturiano coordina el paquete de trabajo de Excelencia del proyecto, desde el que desarrollará capacidades clave en gestión e ingeniería del dato, infraestructuras de computación, algoritmia avanzada y gobierno responsable de la inteligencia artificial.

Guardianes está financiado por el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, dentro de los Programas Estratégicos Cervera. El consorcio está liderado por ITI y cuenta con la participación de CARTIF, CIRCE, CTIC, FIDESOL, IBV e ITG.

En conjunto, los siete centros reúnen a más de 1.700 investigadores, disponen de laboratorios especializados en todo el territorio nacional y cuentan con experiencia en proyectos europeos vinculados a la inteligencia artificial y las tecnologías digitales avanzadas.

El proyecto nace en un contexto en el que la OTAN, la Unión Europea y el Gobierno de España consideran la IA una tecnología estratégica para la seguridad colectiva. Así, Guardianes busca fortalecer el desarrollo de soluciones propias y reducir la dependencia de tecnologías externas.

La iniciativa se estructura en cuatro líneas de investigación: generación y gestión de datos de alta calidad, nuevos paradigmas de computación, algoritmia avanzada y simulación, y mecanismos para garantizar un uso ético y transparente de la inteligencia artificial.

Las tecnologías desarrolladas se validarán en dos escenarios: una operación táctica de rescate en un entorno de contienda multidominio y un sistema inteligente de vigilancia de infraestructuras críticas de frontera.

Con un presupuesto de 5,99 millones de euros y una duración de tres años, el proyecto prevé incorporar 33 nuevos doctores, aumentar las colaboraciones internacionales y reforzar la participación de empresas españolas, especialmente pymes tecnológicas, en iniciativas europeas de seguridad y defensa.

La participación de CTIC en Guardianes refuerza su papel en proyectos estratégicos de I+D y su apuesta por transformar el conocimiento en soluciones de alto impacto para la industria, la sociedad y las administraciones públicas.