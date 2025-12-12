Cuatro heridos en un accidente de tráfico en la AS-15 en Pilotuerto (Tineo)

Accidente de tráfico en Tineo. - SEPA

OVIEDO 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Dos mujeres y dos hombres han resultado heridos en un accidente de tráfico entre dos vehículos en la AS-15, a la altura del punto kilométrico 36,500, en Pilotuerto, Tineo. Según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) los cuatro han sido trasladados al Hospital Carmen y Severo Ochoa.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 16.34 horas. En la llamada se indicó que se había producido una colisión entre dos turismos y uno de ellos, en el que había tres ocupantes, había caído al río.

Según ha informado el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) en nota de prensa, se movilizaron los efectivos con base en Tineo y Cangas del Narcea, que se trasladaron con dos autobombas urbanas y dos furgones multisocorro, además del Grupo de Rescate a bordo del helicóptero medicalizado.

A las 17.35 horas, mientras la aeronave regresaba a base debido al atardecer, el piloto informó de que una persona había salido por sus medios del coche que estaba en el río, otra ya estaba en la camilla y una tercera estaba siendo atendida por el personal del grupo de rescate que se quedó en la zona. Los bomberos informaron a las 17.43 horas de que los tres afectados ya habían sido rescatados.