Las cuentas de Bienestar recogen dos nuevas subvenciones plurianuales para luchar contra la pobreza

Comparecencia de la consejera de Bienestar Social, Marta del Arco. - CAPTURA WEB JGPA

OVIEDO 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco ha explicado este viernes en sede parlamentaria que con el objetivo de luchar contra la privación material severa y promover la integración social de las personas más desfavorecidas en el Principado de Asturias los presupuestos de 2026 contendrán por primera vez dos líneas de subvenciones de carácter plurianual para el periodo 26-28.

Ha explicado que La línea 1, denominada Programa Básico y dotada con 8.100.000 para este periodo de tiempo, financiada al 90% con Fondo Social Europeo, estará destinada a entidades que desarrollen programas integrales para familias con menores en situación de exclusión, que incluyan la entrega de una tarjeta monedero y la articulación de un itinerario específico de inclusión social.

Se estima que durante el periodo de vigencia del programa básico se podrá atender a un total de 4.000 familias con menores en situación de exclusión material severa.

La línea 2, garantía alimentaria, dotada con un total de 2.400.000 euros para todo el periodo, que será la primera línea de subvenciones plurianual que se financia con cargo a la aportación de 0,7 del IRPF, dando un paso decisivo para la estabilidad financiera de las entidades.

Y está destinada a entidades cuyo ámbito de actuación sea autonómico y sujeto sea de proveer de alimentos y artículos de primera necesidad a personas en situaciones graves y extremas de exclusión, junto a medidas también de incorporación social y laboral.

Del Arco daba estos detalles durante su intervención en la Junta General para dar cuenta de las líneas generales de las cuentas de su área para el próximo ejercicio.

Ha explicado la consejera que el sistema asturiano de garantía de derechos y prestaciones vitales dispone de un total de 67 millones y medio distribuidos entre salario social básico y complementos vitales, al que se destinan 37 millones para atender alrededor de 6.000 unidades familiares beneficiarias que además verán incrementadas sus cuantías en 2,5%.