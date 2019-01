Cuesta confirma la existencia de conversaciones para incorporarse a Ciudadanos, "pero hasta ahí"

Publicado 09/01/2019 17:29:27 CET

El decano del Colegio de Abogados de Oviedo, Ignacio Cuesta, ha confirmado que ha mantenido conversaciones con Ciudadanos para incorporarse a un proyecto "básicamente pensado para la ciudad de Oviedo". En ese sentido, ha señalado que existe una "coincidencia muy grande" con los planteamientos del partido, pero que por el momento no han avanzado más allá.

Así lo ha indicado Cuesta a preguntas de los medios después de que su nombre comenzara a sonar como cabeza de lista en Oviedo del partido de Albert Ribera. El abogado ha señalado que "hace tiempo" ha mantenido "alguna conversación" con gente de Ciudadanos y que le plantearon la posibilidad de incorporarse a un proyecto "básicamente pensado para la ciudad de Oviedo".

Sin embargo, ha señalado que hasta el momento no existe "concreción de ningún tipo". "Es verdad que la idea era que quizá se hubiera concretado en uno u otro sentido un poco antes, pero la cuestión de las elecciones andaluzas hizo que todo se retrasara", ha indicado.

"No tengo confirmación oficial del partido y no he dado una respuesta en firme. A día de hoy lo que puedo decir es que hace tiempo tuve conversaciones para incorporarme al proyecto, exclusivamente", ha señalado Cuesta.

Con todo, ha hablado de que sí existe una "coincidencia muy grande" con los planteamientos políticos de Ciudadanos como partido a nivel nacional "y también con la idea esbozada muy mínimamente que se tiene para la ciudad de Oviedo".

"En ese sentido si que hay ciertamente coincidencia, pero hasta ahí, porque no se ha profundizado ni se ha hablado de ninguna otra cosa", ha sentenciado el decano, que no ha querido hablar de ese proyecto para la capital asturiana porque "no lo haría como candidato ni como integrante de una lista, lo haría a nivel personal y soy el decano del Colegio de Abogados, por lo que no sería oportuno que me pronunciara".

Las palabras de Cuesta se han producido minutos antes de presentar la II Edición del Curso 'Experto en Compliance Penal Corporativo', coorganizado por la Universidad de Oviedo y Aenor.