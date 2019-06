Cuesta (Cs) defiende llevar a cabo políticas de defensa del colectivo LGTB en lugar de "quedarse en el mensaje"

Publicado 25/06/2019 14:09:04 CET

OVIEDO, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El primer teniente de alcalde de Oviedo y portavoz municipal de Ciudadanos, Ignacio Cuesta, ha abogado este martes por llevar a cabo políticas en defensa de los derechos del colectivo LGTB y no "quedarse en el mensaje" como a su juicio hacía el anterior equipo de gobierno local.

Preguntado por los medios a este respecto, después de que el PSOE local solicitase por escrito al nuevo Gobierno la colocación de una bandera arcoíris en Ayuntamiento con motivo del Día del orgullo, ha asegurado que desconoce si se instalará o no la bandera, ya que es algo que tiene que decidir el Ejecutivo y todavía no se ha abordado.

No obstante, ha enfatizado en que "no es lo trascendente" la colocación o no de una bandera en el balcón municipal, sino que "lo importante es llevar a cabo políticas en defensa de sus derechos". En este sentido ha explicado que "si hay un partido político significado siempre por la defensa de los derechos de las minorías y el colectivo homosexual es Ciudadanos".

Así, ha señalado que Ciudadanos está "muy cómodo" en la defensa de estos colectivos y con la celebración del Día del orgullo gay. "Otra cosa distinta son los gestos a los que era tan aficionado el tripartito y que no compartimos", ha argumentado.