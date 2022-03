Cuesta (Cs) insta a Barbón a tomar medidas que solucionen la inflación, y la crisis energética y de suministros

Anuncia un encuentro regional de afiliados el 31 de marzo

OVIEDO, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coordinador autonómico de Ciudadanos, Ignacio Cuesta ha instado este martes desde Gijón al presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, a tomar medidas que solucionen la inflación, y la crisis energética y de suministros.

"Ser asturiano no es envolverse en la bandera de Asturias es tomar medidas que solucionen la crisis energética, la inflación, los problemas de suministros que sufren los asturianos y Barbón no lo está haciendo", ha dicho. Cuesta presidió la reunión de la Junta Directiva de Ciudadanos y anunció la celebración de un encuentro regional de afiliados el 31 de marzo en el Palacio de Congresos del Calatrava, en Oviedo.

Cuesta ha lamentado que Barbón "no lo está haciendo", afeando al jefe del Ejecutivo autonómico y líder de los socialistas asturianos que esté "echando balones fuera", en lugar de asumir "su parte de responsabilidad en la situación que está viviendo el país".

"¿Cuándo Barbón dice que el Gobierno central no baje los impuestos de manera indiscriminada y que se haga solo sobre los sectores más afectados, que quiere decir?" se pregunta Cuesta, y añade "o el presidente vive en una burbuja o es que no quiere aceptar que esta situación está afectando no solo a sectores, si no a los autónomos y pequeñas empresas, a las familias", dice, añadiendo que "es necesario hacer ajustes en la carga impositiva sobre los carburantes y la energía para aliviar a la sociedad asturiana".

Cuesta se refirió, asimismo, al giro hacia el "asturianismo" que, considera está dando el PSOE tras su último Congreso y advierte de que "lo que menos necesita esta comunidad son recetas caducadas". "Es necesario avanzar hacia un modelo de región que se mire menos el ombligo y busque horizontes de prosperidad y crecimiento", apunta.