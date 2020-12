Cuesta (PP) tilda de "error" que una empresa de la que es socio aparezca como beneficiaria de una subvención

OVIEDO, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Economía, Javier Cuesta, se ha mostrado "perplejo" y ha calificado de un "error" que se va a subsanar que una empresa de la que es accionista, Duonet Ingenieria y Comunicación SL, aparezca como beneficiaria de unas ayudas municipales para empresas afectadas por el cierre de actividad por el estado de alarma.

Cuesta ha salido así al paso de las acusaciones de la portavoz de Somos Uviéu Ana Taboada y ha recordado que él sólo es accionista y no participa en la gestión de esa empresa. En ese sentido, ha mostrado su perplejidad y ha calificado de "error absoluto" que la empresa haya pedido esa subvención. "Si me hubieran preguntado les habría dicho que de ninguna manera", ha señalado.

Del mismo modo, ha indicado que el listado es "provisional" y que se ha puesto en contacto con el servicio que tramita la subvención para trasladarle que la empresa no tenía derecho a la ayuda. Además, ha señalado que se han identificado más empresas que no tenían derecho a la subvención.

"Algunas de las manifestaciones de las que he escuchado a Ana Taboada son incorrectas porque la subvención no es definitiva y la Junta de Gobierno no lo ha aprobado", ha indicado Cuesta, para explicar que se va a depurar el listado y que una docena de empresas van a quedar excluidas, entre ellas Duonet.