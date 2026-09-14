Cultura alcanza este año el millón en ayudas a la industria cinematográfica y audiovisual

Archivo - Rodaje de una película en Oviedo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte alcanza este año el millón en ayudas a la industria cinematográfica y audiovisual, tras la última convocatoria publicada hoy en el Boletín Oficial del Principado (BOPA), por importe de 500.000 euros. La dotación destinada a estas líneas ha pasado de 100.000 euros en 2022, año en el que se crearon, a un millón en este ejercicio, lo que supone un incremento del 900% en los últimos cuatro años, según ha informado el Gobierno este lunes a través de una nota de prensa.

El plazo para presentar solicitudes estará abierto hasta el próximo 6 de octubre. Las subvenciones, susceptibles de ser cofinanciadas en el marco del programa del Fondo de Transición Justa de España 2021-2027, se dirigen dirigidas a profesionales autónomos y pequeñas y medianas empresas que presenten proyectos audiovisuales para desarrollar en Asturias. La convocatoria cubre las distintas fases del proceso creativo y de producción.

Las ayudas abarcan desde documentales y películas de ficción, cortometrajes, mediometrajes y largometrajes hasta producciones unitarias y series. También se incluyen nuevos formatos, como las narrativas inmersivas y la realidad virtual, otros contenidos audiovisuales y digitales de carácter narrativo y los laboratorios e incubadoras, concebidos como espacios para acompañar el nacimiento y desarrollo de nuevos proyectos.

Las cuantías se adaptan al tipo y dimensión de cada propuesta. Así, los cortometrajes podrán recibir hasta 15.000 euros; los mediometrajes, hasta 45.000, y los largometrajes, hasta 60.000. Las producciones unitarias, series y grandes proyectos podrán recibir hasta 200.000 euros, mientras que los laboratorios e incubadoras podrán obtener un máximo de 80.000. En todos los casos, la aportación de la consejería podrá cubrir hasta el 70% del presupuesto del proyecto.

La convocatoria pone también el foco en los concejos incluidos en los convenios de Transición Justa de Asturias. La apuesta por el audiovisual busca contribuir a diversificar la economía de los territorios más afectados por la transición hacia una economía más verde, al favorecer la llegada y desarrollo de proyectos capaces de generar nuevas oportunidades.

Los 500.000 euros de esta nueva línea se suman a los destinados al audiovisual y el cine dentro de la convocatoria general de ayudas a las industrias culturales publicada este año. Con ambas convocatorias, Cultura alcanza el millón en ayudas directas al sector y amplía los recursos públicos para acompañar la creación, la producción y el crecimiento de la industria cinematográfica y audiovisual asturiana.