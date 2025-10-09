Cultura y la ESCAC lanzan dos cursos gratuitos para impulsar el sector audiovisual asturiano

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Principado de Asturias, Vanessa Gutiérrez (dcha), y Gloria Vidal, responsable del Programa OFF ESCAC, durante la firma de un convenio de colaboración. - PRINCIPADO DE ASTURIAS

La Laboral acogerá formaciones en Ayudantía de dirección y Doblaje ADR para actores

GIJÓN, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Principado de Asturias, Vanessa Gutiérrez, y Gloria Vidal, responsable del Programa OFF ESCAC, han firmado este jueves el acuerdo de colaboración que permitirá a los profesionales asturianos participar gratuitamente en dos cursos con los que persiguen impulsar el sector audiovisual asturiano.

Según una nota de prensa del Principado, los cursos, de Ayudantía de dirección y Doblaje ADR para actores, se impartirá en Laboral Ciudad de la Cultura, el mismo lugar donde se ha firmado el convenio, que se organizan con la colaboración de Asturias Paraíso Natural Film Commission.

Esta formación tiene por objetivo aportar al alumnado el conocimiento y las herramientas necesarias para desarrollar competencias específicas en distintos ámbitos del proceso cinematográfico y audiovisual, desde una perspectiva totalmente práctica y tecnificadora.

Además, los cursos están subvencionados al 100 por ciento y otorgan 6 créditos ECTS, junto con la certificación oficial de ESCAC. Las personas interesadas en inscribirse en estos cursos deberán tener más de 16 años, residencia legal en el Estado español y abonar una fianza de 50 euros, que se devolverá si finalizan el curso y obtienen el certificado correspondiente.

En el caso de Competencias Digitales Aplicadas a la Ayudantía de Dirección y Doblaje ADR para actores, el curso se desarrollará del 31 de este mes al próximo 29 de noviembre, a cargo de los directores y ayudantes de dirección Isabel Ayguavives (Galicia) y Samu Fuentes (Asturias).

Respecto al curso de Doblaje ADR para actores, tendrá lugar en el mes de diciembre y se impartirá en colaboración con 'La Habitación con una Cama'.