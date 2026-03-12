Cultura organiza el sábado en La Morgal la III Jornada 'Muyer y Deporte' para fomentar la actividad física

Cartel de la jornada 'Muyer y Deporte' - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte organiza la III Jornada Muyer y Deporte, que se celebrará en el Centro Deportivo de La Morgal el próximo sábado, 14 de marzo, entre las 09.30 y las 14.30 horas.

Según ha informado el Gobierno asturiano, la iniciativa tiene como objetivo fomentar la participación de las mujeres en la actividad física, promover estilos de vida saludables y visibilizar la práctica deportiva, especialmente entre las mayores de 35 años.

La jornada incluye actividades deportivas gratuitas de carácter participativo, dirigidas por y para mujeres de cualquier edad, que permitirán conocer diversas disciplinas en un entorno de convivencia y encuentro. A las modalidades que ya se ofrecían en anteriores ediciones (vóley, baloncesto, bolos, rugby, hockey hierba, deporte adaptado y tiro con arco) se incorporan este año la escalada y la pelota vasca.

La iniciativa también busca crear una red de encuentro entre deportistas, ofrecer un espacio de convivencia y dar visibilidad al deporte practicado por mujeres en diferentes ámbitos.

Como novedad en esta edición, la jornada incorporará un reconocimiento a una entidad o mujer referente en el ámbito deportivo. En esta ocasión, el homenaje será para el Club Vóley La Calzada por su 40 aniversario.

Además, a las 12.30 horas se celebrará la mesa redonda Movimiento y nutrición: claves para el bienestar de la mujer, en la que María Fernández y Leticia Dekcok abordarán la importancia de la actividad física y la alimentación para la salud y el bienestar.

La consejería también habilitará un servicio de conciliación para facilitar la participación de aquellas mujeres que acudan a la jornada acompañadas de sus hijos.