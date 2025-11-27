Cultura organiza este viernes la final del certamen de canción asturiana Obdulia Álvarez La Busdonga

Cultura entrega mañana en La Llaboral el II Premiu d’Asturianada Obdulia Álvarez La Busdonga - PRINCIPADO

OVIEDO, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte celebra este viernes la final del II Premiu d'Asturianada Obdulia Álvarez La Busdonga, un certamen que busca promover la canción asturiana, "una de las manifestaciones culturales más significativas de la comunidad" según el Principado, declarada bien de interés cultural (BIC) de carácter inmaterial en 2015.

La gala, cuya entrada es libre y gratuita hasta completar aforo, reunirá a los seis finalistas sobre el escenario del Teatro de La Laboral de Gijón, a partir de las 19.00 horas, en un evento que pondrá en valor la tradición musical asturiana y el talento emergente.

El certamen, consolidado como una referencia esencial en el ámbito de la canción asturiana, reunirá en la final a algunas de las voces con mayor proyección del momento, tal y como detalla el Gobierno autonómico:

En la categoría femenina: Alicia Villanueva Megido y Lorena Corripio; en la masculina: Esteban Verdeja Martínez y Manuel Roza Llera; en la moza: Marina Carbajosa González y Néstor Díaz González.

La dotación global del premio asciende a 15.000 euros, distribuidos en las tres categorías: femenina y masculina, cada una con 6.000 euros, y moza, con 3.000 euros, que se dirige a intérpretes menores de 22 años.

El jurado valorará el desempeño de las personas aspirantes según los criterios recogidos en las bases: conducta y actitud escénica, entonación y afinación, calidad de emisión y dicción vocal, ornamentación y matización, dificultad y variedad de estilos y calidad lingüística.

La consejería reivindica con este certamen el legado de la mujer que le da nombre y la importancia de la canción asturiana como patrimonio cultural. El premio rinde homenaje a Obdulia Álvarez Díaz, La Busdonga, una de las voces más destacadas del siglo XX, reconocida por su potencia vocal y por su estilo único de interpretar la asturianada.

"Su forma de sentir y transmitir este género la ha convertido en un símbolo de la música popular asturiana y sigue siendo hoy una fuente inagotable de inspiración para generaciones nuevas de intérpretes", concluye el Principado.