El Cupón de la ONCE reparte 105.000 euros en La Felguera

Publicado 07/11/2018 13:06:06 CET

OVIEDO, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Cupón Diario de la ONCE ha repartido 105.000 euros en La Felguera, en tres cupones premiados con 35.000 euros cada uno en el sorteo del 6 de noviembre, expendidos a través de TPV.

El vendedor de la ONCE Juan José Vázquez Miranda es quien ha repartido los boletos acertantes, según ha informado la ONCE en nota de prensa. El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras.

Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar "La Paga" de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros.

Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.