La Curtidora se consolida como espacio de creación y crecimiento empresarial con un 90% de ocupación

La Curtidora - AYUNTAMIENTO DE AVILÉS

OVIEDO 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de la Sociedad de Desarrollo La Curtidora, S.A., ha celebrado este martes 23 de diciembre de 2025, su sesión ordinaria en la que se ha hecho un balance anual de la ocupación y evolución del Centro de Empresas y se dio cuenta de la valoración de los servicios ofrecidos por parte de sus usuarios.

Según han informado desde el Ayuntamiento de Oviedo, el Centro de Empresas La Curtidora cierra el ejercicio 2025 con unos resultados que confirman su consolidación como espacio de referencia para la creación y el crecimiento empresarial en Avilés.

Los datos anuales muestran una ocupación en metros cuadrados del 89,44%, una de las cifras más altas registradas en la última década, reflejo de la estabilidad del Centro y de su capacidad para atraer y retener proyectos empresariales. Actualmente, 135 empresas desarrollan su actividad en La Curtidora. Estas cifras mantienen la tendencia de crecimiento de los últimos años y confirman la capacidad del Centro para seguir atrayendo proyectos.

A lo largo de 2025 se han incorporado 37 nuevas empresas, cifra que contribuye a la histórica trayectoria del centro, que acumula ya 539 empresas, de las cuales 374 han sido de nueva creación.

Posteriormente, tuvo lugar el tradicional encuentro de fin de año con las empresas y colaboradores del Centro. En el transcurso de la jornada, se realizó un balance anual de la ocupación y evolución del Centro de Empresas y se dio cuenta de la valoración de los servicios ofrecidos por parte de sus usuarios.

Durante el año 2025 se ha realizado una nueva edición del cuestionario de valoración anual de servicios, en el que han participado 62 empresas, con el objetivo de conocer su grado de satisfacción y comparar la evolución de los distintos servicios respecto a los resultados obtenidos en 2024.

Los resultados reflejan, un año más, un nivel de satisfacción muy elevado, con una valoración global de 9,59, ligeramente superior a la obtenida en 2024 lo que confirma la estabilidad y calidad del servicio prestado.

Entre los aspectos mejor valorados en 2025 destacan especialmente la atención personalizada de los servicios de vigilancia, recepción y administración. Asimismo, se observa una mejora generalizada en servicios como la información previa a la instalación, la resolución de dudas y peticiones, el mantenimiento de instalaciones, el espacio de reprografía, internet y autocomedor. Entre los aspectos a mejorar se encuentra el aparcamiento, cuya valoración es inferior a la media de los servicios evaluados, por lo que se implementarán medidas para optimizar su uso.

En conjunto, los resultados del cuestionario reflejan el alto grado de satisfacción de las empresas instaladas y el compromiso continuo de La Curtidora con la mejora de los servicios y la atención prestada.