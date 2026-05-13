David Klenerman considera un "gran honor" el Premio Princesa de Investigación Científica y Técnica

OVIEDO 13 May. (EUROPA PRESS) -

Uno de los galardonados con el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2026, David Klenerman, ha asegurado que supone "un gran honor" que su trabajo de desarrollo de la secuenciación del ADN de nueva generación y el impacto que ha tenido haya sido reconocido con esta distinción.

Klenerman, en unas declaraciones distribuidas por la Fundación, ha destacado la labor colectiva que ha permitido alcanzar este hito científico y ha recalcado que la consecución del galardón "fue realmente un trabajo de equipo y solo fue posible gracias a todas las personas que han trabajado en esta tecnología en Solera y posteriormente en Illumina".

En este sentido, el investigador ha puesto en valor la importancia del entorno académico en el que ha desarrollado su carrera y ha recordado que "Cambridge tiene una trayectoria muy extensa asociada con el ADN, incluyendo el descubrimiento de su estructura y la invención del primer método de secuenciación de ADN".

El científico ha manifestado su gratitud hacia la institución que concede los premios y ha afirmado estar "agradecidísimo a la Fundación Princesa de Asturias por reconocer esta última contribución", un gesto que le permite poner en valor el avance de la tecnología de secuenciación actual.

Finalmente, el premiado ha expresado su satisfacción personal por este reconocimiento internacional a su trayectoria profesional, al tiempo que ha subrayado que, tras conocer el fallo del jurado, no puede evitar "sentirse muy honrado" por entrar a formar parte de la lista de distinguidos con el galardón.

Ha sido este miércoles cuando se ha conocido el fallo en el que los químicos británicos David Klenerman y Shankar Balasubramanian y el biofísico francés Pascal Mayer, pioneros en la tecnología de nueva generación para la secuenciación de ADN, han sido galardonados con el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2026.