Podemos urge a tramitar la reforma del Estatuto y dice que esta debe ser la legislatura de la oficialidad

Podemos invita al Gobierno a que los próximos Presupuestos incluyan la gratuidad de las escuelas públicas infantiles

OVIEDO, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Podemos Asturias, Daniel Ripa, ha urgido este martes al presidente del Gobierno, Adrián Barbón, a tramitar la reforma del estatuto de autonomía porque esta debe ser "la legislatura de la oficialidad" y ha advertido de que los plazos no pueden dilatarse por un posible cambio político en Madrid, donde el Estatuto tiene que aprobarse en el Congreso y en el Senado. "Los plazos no pueden tirar abajo tantas esperanzas", ha afirmado Ripa.

Lo ha hecho durante su discurso en esta segunda jornada del Debate de Orientación Política, en el que ha insistido, utilizando el asturiano, en que a su grupo le parece que la reforma del Estatuto de Autonomía "tiene una importancia capital que trasciende lo doméstico".

"A este Parlamento le corresponde el honor de llevar adelante una reforma que pondrá Asturias en el mapa. La misma puede situarnos como la nacionalidad histórica que somos; puede aumentar nuestro autogobierno o financiación autonómica o blindar derechos sociales. Sabe usted que tiene el apoyo de mi Grupo Parlamentario para que la reforma llegue a buen puerto", ha indicado Ripa.

En este sentido ha advertido de que "estamos en el límite de tiempo para que se pueda aprobar esta legislatura" ya que si se continúa malgastando los plazos, "vamos a un escenario de aprobación en Asturias y posible no aprobación en Madrid, es decir, aprobación sin aplicación de la oficialidad.

"Con todo, para algún partido igual este es un escenario deseado, porque pospone decisiones sobre el modelo de oficialidad, es muy arriesgado, porque se basa en dos supuestos inciertos: el primero que se va mantener la misma mayoría en Madrid que la que hay ahora. El segundo que las elecciones generales no se van adelantar. Señor Barbón, hay cimientos sólidos para un consenso amplio sobre la reforma estatutaria. No puede seguir retrasando los trabajos. Los plazos no pueden tirar abajo tantas esperanzas".

INTERVENCIÓN COMPLACIENTE Y PACTO PRESUPUESTARIO

Al margen de lo que tiene que ver con la reforma del Estatuto y la oficialidad del asturiano, Daniel Ripa se ha referido a otras de las cuestiones abordadas por Barbón en su discurso, y ha considerado que la intervención del presidente asturiano ha sido "complaciente y triunfalista, con mucho que celebrar y poco de lo que lamentarse".

No obstante ha ofrecido la mano tendida de su grupo para negociar los presupuestos y ha manifestado que desde Podemos invitarán al Gobierno a que los próximos Presupuestos autonómicos incluyan la gratuidad de las escuelas públicas infantiles.

"Covadonga Tomé, desde nuestro partido, liderará una negociación con un acuerdo que se sustente sobre la base de este avance histórico, y que puede ser refrendada en los próximos congresos de nuestros partidos. Confío muy sinceramente en que podamos llegar a un acuerdo", ha dicho Ripa.

Respecto al discurso pronunciado ayer por barbón, Daniel Ripa ha indicado que en el mismo "pasó de puntillas por algunos de los problemas estructurales más acuciantes de Asturias. Sin ir más lejos, no profundizó en los datos sobre pobreza y desigualdad".

Ha recordado Daniel Ripa que Asturias tiene problemas, pero también tiene soluciones y a la hora de buscar las mismas ha recordado que su grupo le ha tendido la mano para emprender las medidas que se necesitan en materia social y económica.

Sin embargo, ha lamentado que en esta legislatura están encontrando poca disposición a concretar los acuerdos. "Muchas buenas palabras, es cierto, pero muy pocos hechos tangibles. Mientras tanto, la legislatura se agota y a mucha gente, desgraciadamente, se le acaba el tiempo", ha indicado Ripa.

INFORME AROPE

Durante su discurso el portavoz de Podemos ha hecho numerosas menciones al informe sobre pobreza y exclusión social y ha destacado que la pregunta es si los servicios públicos de Asturias son suficientes en el contexto social en que nos encontramos. "La respuesta es que no", ha indicado Ripa.

"Mi grupo parlamentario volverá a proponerles en la negociación presupuestaria que profundicemos y ampliemos el Salario Social Básico. Nosotros les propusimos también crear un complemento autonómico que incremente en un 25% las rentas de las personas que perciban el Ingreso Mínimo Vital y el SSB. También les propusimos habilitar una renta básica de emancipación juvenil", ha dicho Ripa. En este sentido se ha mostrado crítico con la Estratégica Juvenil que ayer defendió Barbón.

El portavoz de Podemos ha resaltado además que si hay un dato que refleja la transformación económica y social de Asturias son los datos de desigualdad, cuyo incremento se relaciona, sin duda, con la debilidad de los motores económicos de la comunidad.

"Lo que se dio en llamar 'muerte dulce' de Asturias, ese lento agotamiento amortiguado por un sistema de pensiones bien dotadas, ya no es tan dulce. Ni tan lenta. La consecuencia es una dependencia casi absoluta del sector servicios, en donde los sueldos suelen ser escasos; en no pocas ocasiones, ni siquiera dan para vivir", ha indicado Daniel Ripa.

Ha criticado además la precarización laboral destacando que se están desmantelando los salarios altos y sustituyendo por un sistema laboral basado en la precariedad, temporalidad y salarios bajos.

"El panorama resultante es desalentador, y me temo que quienes confíen en Amazon para crear empleo, se engañan. O se dejan engañar", ha dicho Ripa.

Ripa ha aprovechado también su discurso para invitar al Gobierno de Barbón a que conforme junto a Podemos Asturies y a Izquierda Unida un frente común que inste al Gobierno de España a derogar con urgencia la reforma laboral del Partido Popular.

"Cada día que pasa con la reforma laboral de la derecha en vigor, es un día más de destrucción de empleo. No nos lo podemos permitir. Tenemos que atajar la temporalidad, para promover una contratación estable y de calidad. La estabilidad ha de ser la norma y la temporalidad la excepción, cuando esté plenamente justificado. Debe reequilibrarse la balanza para favorecer la negociación colectiva, debilitada tras la reforma del PP", ha dicho Ripa.

REFORMA DEL IDEPA

Entre las propuestas en materia económica y de empleo el portavoz de Podemos ha destacado que siguen creyendo que la industria asturiana necesita la reforma del IDEPA para que pueda actuar como un fondo de rescate industrial con capacidad para capitalizar y realizar inversiones en la industria asturiana. "Lo que proponen es que el IDEPA sea a Asturias lo que la SEPI es a nivel estatal", ha dicho.

También ha propuesto que se llegue a acuerdos para reforzar el sistema público, al que no le faltan, "méritos y virtudes", advirtiendo que las soluciones a los problemas que afectan a esos servicios no las van a dar por sí sola la colaboración entre el sector público y el privado.