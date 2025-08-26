Declaradas en Asturias zonas afectadas por emergencia en cuatro incendios forestales

OVIEDO 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La lista de zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil que ha declarado este martes del Gobierno incluye las relativas a cuatro incendios forestales en Asturias.

Desde el pasado 24 de junio, el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (Cenem) de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior ha sido informado de 121 emergencias de protección civil: 114 corresponden a incendios forestales en situación operativa 1 o 2 registrados en las comunidades de Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Catalunya, Comunidad de Madrid, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galicia, Illes Balears, La Rioja, Navarra y Región de Murcia.

En lo que respecta a Asturias las zonas se registraron en este mes de agosto. Fue el 12 de agosto cuando el Cenem recibió aviso de once incendios, de la máxima gravedad, y Asturias y Huelva se sumaban a la lista de provincias afectadas. Desde entonces, los grandes incendios se suceden, afectando sobre todo a las comunidades de Asturias, Castilla y León, Galicia y Extremadura, y 15 de ellos siguen activos en la actualidad.

Así, la lista de zonas declaradas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil incluye los incendios forestales Cangas del Narcea (con fecha 12 de agosto), Somiedo (15 de agosto), Degaña e Ibias (23 de agosto) y Cangas del Narcea/Somiedo (23 de agosto).

Con esta declaración, a propuesta del Ministerio del Interior, el Ejecutivo central habilita la vía y el procedimiento para que los damnificados por los incendios de este verano soliciten ayudas y subvenciones previstas en la ley para estos supuestos.