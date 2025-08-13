El decreto que regula las viviendas de uso turístico en Asturias, en el trámite de información pública

El texto dice que las VUT deben contar con un plan de seguridad técnica y salubridad, como el de los hoteles

OVIEDO, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha sometido a información pública el texto definitivo del decreto para regular las Viviendas de Uso Turístico (VUT).

Según explica el Gobierno asturiano a través de una nota de prensa, el objetivo es establecer criterios claros de calidad en el ámbito competencial autonómico y "evitar los problemas que se dan en otros lugares del país".

La reforma de la Ley de Turismo exige a las viviendas de uso turístico disponer del certificado de acuerdo de la comunidad de propietarios, así como la obligatoriedad de publicitar cada VUT con un número de registro en todos los canales en los que se comercialicen. En cumplimiento de esta medida, el Gobierno de Asturias requirió recientemente a las plataformas la retirada de más de un centenar de anuncios.

Entre las novedades que recoge el texto del decreto, el Gobierno regional destaca el refuerzo de las funciones de los ayuntamientos, a los que Principado ofrece su colaboración para que, de manera voluntaria y a través de la firma de convenios, puedan recibir asesoramiento y formación técnica específica.

"Hemos escuchado al sector y a la ciudadanía, por eso esta regulación nace de un consenso al que también hemos incorporado a los ayuntamientos, para tener un modelo de calidad en el que no caben las viviendas de uso turístico ilegales", ha destacado la vicepresidenta, Gimena Llamedo.

"Con esta normativa, también queremos reducir el impacto que las VUT tienen en la disponibilidad de vivienda para uso residencial", ha precisado.

Otra de las novedades introducidas es la ampliación del concepto de canales de oferta turística a cualquier medio de comercialización o promoción. De esta forma, las viviendas que se publiciten en canales que no sean específicamente turísticos estarán reguladas también por este decreto y sometidas, por tanto, a su normativa.

Por otro lado, el texto "elimina desigualdades" y las VUT tendrán que cumplir los requisitos técnicos equiparables a los de hoteles, casas rurales o apartamentos turísticos. En este sentido, deberán contar con un plan de seguridad técnica y salubridad, como cualquier otro establecimiento turístico. Ese plan tendrá que incluir medidas de protección contra incendios, un plan de autoprotección y emergencia, la disposición de agua apta para el consumo y medidas de control y mantenimiento higiénico del sistema de agua sanitaria.