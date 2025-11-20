El Defensor del Profesor advierte del deterioro emocional entre docentes por sobrecarga burocrática y falta de recursos

Rueda de prensa de la coordinadora estatal del Defensor del Profesor, Teresa Hernández, para presentar el Informe del Defensor del Profesor curso 24-25 en la sede de ANPE. - ANPE

OVIEDO 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Profesor, servicio gestionado por el sindicato ANPE, ha alertado en su último informe presentado este jueves de una "cronificación del malestar emocional" entre el profesorado, "derivada de la sobrecarga burocrática, el insuficiente apoyo institucional y la escasez de recursos humanos y materiales en los centros educativos".

La memoria correspondiente al curso 2024-2025 recoge que el 71,3% de los docentes atendidos han experimentado ansiedad y que, tras dos décadas de funcionamiento, el servicio ha apoyado ya a 46.321 docentes en toda España, de los que 2.004 corresponden al último curso.

La coordinadora estatal del Defensor del Profesor, Teresa Hernández, ha señalado que "los casos atendidos son cada vez más complejos, con factores como el síndrome del burnout, ratios elevadas, el incremento del alumnado con necesidades especiales, la incertidumbre laboral del profesorado interino o la falta de personal docente y no docente".

El informe subraya, además, que el 85,1% de los docentes ha recibido asesoramiento, el 63,2% apoyo emocional, el 56,2% información jurídica y el 24,8% asesoría legal, con un repunte significativo respecto a cursos anteriores.

Entre los conflictos, el 42,6% de los casos atendidos está relacionado con el alumnado y el 34,4% con madres y padres, siendo las faltas de respeto y las presiones para cambiar notas los principales motivos.

SOBRECARGA BUROCRÁTICA Y FALTA DE APOYO

A través de este informe, ANPE Asturias manifiesta que es preciso una mayor inversión en educación y que se cumplan cuanto antes los acuerdos recientemente firmados para poder abordar de manera urgente las medidas alcanzadas como la reducción de la jornada lectiva y de las ratios, la reducción de la sobrecarga burocrática, dotar de maestros de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje suficientes para dar los apoyos necesarios, más personal de administración y servicios, reducción del horario lectivo del coordinador de bienestar para el desarrollo de sus funciones, dotar de la Enfermera Escolar a los centros y un mayor apoyo a los docentes víctimas de conductas contrarias a la Convivencia.

Otra conclusión de este informe, es que se vuelve a poner de manifiesto que "estamos convirtiendo los centros en espacios asistenciales donde los profesores asumen funciones que no les corresponden, sin respaldo ni formación específica, y eso termina pasando factura a su salud y a su bienestar emocional", señalan desde ANPE.