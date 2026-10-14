Los Delinqüentes anuncian concierto en Avilés para el 23 de abril dentro de su histórica gira de 25º aniversario

Los Delincuentes. - AYUNTAMIENTO DE AVILÉS

AVILÉS, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Delinqüentes anuncian concierto en Avilés dentro de su histórica gira de 25º aniversario. El espíritu callejero, la poesía de plaza y el sonido único de la banda jerezana harán parada en el Pabellón de La Magdalena el 23 de abril de 2027.

El Canijo de Jerez y Diego Ratón regresan a los escenarios para conmemorar los 25 años de 'El sentimiento garrapatero que nos traen las flores', un disco que en 2001 revolucionó el panorama de la música española y que se convirtió en un objeto de culto traspasado de mano en mano.

Lo que comenzó como la celebración de una efeméride se ha transformado en un fenómeno intergeneracional incuestionable: 140.000 asistentes en 14 conciertos avalan una primera etapa de gira con carteles de 'entradas agotadas' en el Palau Sant Jordi de Barcelona, el Movistar Arena de Madrid o la plaza de España de Sevilla.

Tras cerrar un ciclo masivo en 2026, la banda se resiste, a modo de fin de fiesta, a bajar el telón definitivo sin agradecer en persona la fidelidad de su público.

La actuación de Los Delinqüentes en Avilés forma parte del ciclo primaveral de conciertos en cuya programación se incluyen también los recitales de Cano (24 de abril) y Siloé (15 de mayo).

Las entradas para el concierto de Los Delinqüentes en Avilés saldrán a la venta el próximo viernes 16 de octubre, a las 12:00 h., a través de la plataforma Ticketvip ( www.ticketvip.es )