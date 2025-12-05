La derecha critica la falta de auxiliares y bajas no cubiertas en los colegios de educación especial

Comisión de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos. Comparecencias de la Consejería de Educación para presentar el Presupuesto de 2026. - PRINCIPADO DE ASTURIAS

OVIEDO, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La derecha asturiana ha criticado este viernes la falta de auxiliares en colegios de educación especial y las bajas no cubiertas, algunas por agresiones, y han exigido a la Consejería de Educación medidas urgentes para garantizar la seguridad del alumnado y del personal.

En concreto, tanto la diputada del PP, Gloria García, como el diputado de Vox, Gonzálo Centeno, han hecho referencia al Colegio de Castillo, donde actualmente hay 10 auxiliares para 159 niños y tres de esas plazas están no están cubiertas, ya que hay personal de baja (dos tras sufrir agresiones).

García ha cuestionado si ser docente se ha vuelto una "profesión de riesgo" mientras que Centeno ha subrayado la necesidad de realizar un análisis individualizado del alumnado con necesidades educativas severas. Además, Centeno ha criticado que, a pesar del incremento de plantilla previsto para 2026 -1.158 empleados más, hasta un total de 14.400- los recursos se están destinando a "proyectos ideológicos" en lugar de a lo "realmente esencial", como la atención a alumnos con necesidades educativas especiales.

Por su parte, el portavoz de Foro en la Junta General, Adrián Pumares, ha mencionado que los presupuestos para 2026 incluyen incrementos en PT y AL pactados con los sindicatos tras la huelga docente, pero ha cuestionado cómo se gestionarán estos recursos en función de las necesidades de cada centro, más allá de los "números globales".

OBRAS EN CENTROS EDUCATIVOS

García también ha criticado la gestión de las partidas presupuestarias destinadas a obras en centros educativos. En el caso del Colegio Jovellanos de Vegadeo, ha señalado que la inversión pasó de un millón de euros a 200.000 euros y que la partida prevista para iniciar las obras de eficiencia energética (450.000 euros) se utiliza solo para revisión de proyecto, lo que retrasa los trabajos.

Otro ejemplo señalado por la diputada 'popular' ha sido el colegio Campiello, donde ha criticado que la sustitución de ventanas y otras mejoras no se realiza a pesar de necesidades evidentes en comedores y cocinas. En este caso, Ledo ha recordado que, cuando se trata de mantenimiento que corresponde al titular del edificio, la intervención depende del Ayuntamiento, mientras que la Consejería solo financia obras de inversión o eficiencia energética.

En esta misma línea, Pumares ha planteado dudas sobre la inversión en nuevas infraestructuras, como el colegio de Educación Especial de Montecerrao y el centro de La Torres. En concreto, ha subrayado que las fechas de inicio y los plazos han cambiado varias veces, generando incertidumbre, y ha preguntado si las partidas presupuestarias previstas son suficientes para completar los proyectos.

BRECHA SALARIAL CON LA CONCERTADA

Respecto a la brecha salarial en la concertada, Centeno ha acusado a Ledo de incumplir la ley en materia de equiparación salarial, recordando que antes de los acuerdos actuales un docente de cero años en infantil y primaria ganaba 2.570 euros menos en la concertada que en la pública, mientras que ahora la diferencia se ha ampliado a 4.380 euros anuales. "Se ha agravado 1.820 euros", ha dicho.

Ledo ha defendido que la equiparación se está realizando de manera progresiva y que cada red tiene características distintas que hay que considerar. "No considero que estemos desobedeciendo una norma. Hemos avanzado lo que se podía dentro de esta legislatura", ha asegurado.

La diputada del PP también ha cuestionado la actualización del complemento autonómico del profesorado de la concertada, y ha pedido que se ajuste al IPC para reducir la brecha salarial.

ESCUELAS DE EDUCACIÓN INFANTIL

El diputado de Vox ha cuestionado también el coste de las escuelas de educación infantil del Principado, con una ocupación media del 39% y un gasto de hasta 20.000 euros por plaza. Ha planteado la opción de conciertos o cheques guardería como alternativa más eficiente y económica.

Junto a esto, Centeno ha pedido cifras sobre el aumento de docentes de lengua asturiana. La consejera ha detallado que actualmente hay 146 profesores a jornada completa de asturiano y 166 de gallego asturiano, más los de jornada parcial, y que el incremento en 2026 no será pronunciado al estar ya presentes en todas las etapas educativas.

RETRIBUCIONES DOCENTES

Por su parte, la diputada del Grupo Mixto y portavoz de Somos Asturias, Covadonga Tomé, ha preguntado sobre el complemento de equiparación del acuerdo Asturias Educa para el cuerpo extinguido de profesores técnicos de FP y sobre la retribución de los docentes durante bajas de más de 90 días

Ledo, ha confirmado que el complemento, con un presupuesto de 225.979 euros, se hará efectivo desde el 1 de enero de 2026 hasta final de año, mientras que la gestión de las bajas prolongadas está en proceso y se aplicará "en cuanto sea posible".

La diputada también ha cuestionado la caída de más del 40% en la partida de formación permanente del profesorado, consecuencia de la finalización de fondos europeos. A pesar de sus críticas, Tomé ha valorado el aumento del presupuesto y la "mejora sustancial de los recursos" destinados a la educación. "Consjera, hay que seguir esta senda de incrementos continuados", ha añadido, tras afirmar su apoyo a las cuentas.

Por último, el portavoz de IU-Convocatoria por Asturias, Xabel Vegas, a comparecido para apoyar la equidad en el aula del pacto Asturias Educa y destacar los avances de los presupuestos de Educación para 2026.