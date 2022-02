"La derecha española no acepta, cuando no les conviene, las reglas", afirma Carcedo (PSOE)

OVIEDO, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La diputada socialista y ex ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, ha afirmado este sábado en Oviedo que la derecha española no acepta "cuando no les conviene" las reglas del juego democrático.

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios en un acto de homenaje a Indalecio Prieto y después de ser preguntada por lo acontecido en el Congreso durante la votación de la reforma laboral.

En ese sentido, ha calificado de "muy triste" ver a la bancada de las derechas aplaudir cuando pensaban que no salía adelante la aprobación de la reforma laboral "que beneficia a los trabajadores de este país".

"La derecha española es así, no acepta cuando no les conviene las reglas de juego, que rigen para todos y que rigen en el Congreso históricamente", ha indicado, para calificar la situación de "lamentable".

"La derecha cuando no gobierna siempre está en la crispación. Ya estamos acostumbrados, pasó con Felípe González y Zapatero, esta misma crispación y esta manera de enrarecer la vida democrática ya la vivimos. Nos queda explicar a la ciudadanía de manera serena", ha sentenciado.