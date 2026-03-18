Derechos Sociales inicia en Oviedo un proyecto piloto de apoyo a mayores para combatir la soledad no deseada

Derechos Sociales pone en marcha un programa de acompañamiento a personas mayores para facilitar trámites cotidianos y combatir la soledad no deseada - PRINCIPADO

OVIEDO, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Derechos Sociales, en colaboración con el Centro Social de Personas Mayores Covadonga, de Oviedo, y la Plataforma del Voluntariado del Principado, ha iniciado un proyecto de acompañamiento social dirigido a apoyar a personas mayores que viven solas cuando necesiten acudir a consultas médicas, realizar trámites o desplazarse para gestiones importantes.

La iniciativa ha comenzado este miércoles con una charla informativa en el propio centro, en la que ha participado el director general de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Mayores, Enrique Rodríguez Nuño, además de los responsables del centro, miembros de la plataforma y personas usuarias.

El proyecto Acompañamiento social Covadonga surge tras la demanda planteada por dos personas socias del equipamiento, que manifestaron dificultades para afrontar solas estas situaciones. A partir de esta necesidad real, se diseñó una iniciativa de carácter comunitario y flexible, en la que cualquier persona puede ofrecerse como voluntaria y, a su vez, solicitar apoyo si lo necesita.

La puesta en marcha del proyecto constituye un pilotaje inicial, que servirá de base para su posterior implantación en otros equipamientos similares del Principado.

El programa fomentará una bolsa de voluntariado formada tanto por personas usuarias como por colaboradores externos para favorecer redes de apoyo mutuo y reforzar la función de los centros sociales como espacios de convivencia, solidaridad e integración.