Derechos Sociales presenta un estudio que alerta de una "violencia oculta" contra menores en familias, escuelas y redes

Presentación del estudio de la Fundación Anar sobre violencia contra la infancia. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 15 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Principado, Marta del Arco, ha advertido este viernes de que existe una "violencia oculta" contra la infancia y la adolescencia en distintos ámbitos, incluido el entorno digital, y ha defendido la necesidad de "dar voz" a niños y niñas para detectar situaciones de maltrato y mejorar la intervención pública.

Del Arco ha realizado estas declaraciones durante la presentación de un estudio elaborado por la Fundación ANAR dentro de la estrategia autonómica de erradicación de la violencia contra la infancia y la adolescencia, impulsada por la Dirección General de Infancia y Familias.

La consejera ha explicado que el informe constituye una "fase inicial" de la estrategia y permitirá conocer la situación de los menores a partir de las llamadas recibidas por el teléfono de ayuda de la fundación, que atiende de forma anónima a niños, adolescentes, familias y profesionales.

Según ha señalado, muchas situaciones de violencia "permanecen ocultas" en entornos familiares, sociales o escolares, por lo que este servicio ofrece "una forma anónima" para que los menores puedan expresar lo que viven. "Hay muchas formas de violencia contra la infancia y adolescencia que siguen estando ocultas", ha afirmado.

En este sentido, ha apuntado que las situaciones detectadas servirán a la consejería para planificar actuaciones de detección precoz e intervención en el entorno sociofamiliar de los menores.

ANAR ATENDIÓ A 316 MENORES VULNERABLES EN ASTURIAS

Por su parte, el director técnico y portavoz de la Fundación ANAR, Benjamín Ballesteros, ha señalado que la entidad atendió el pasado año en Asturias a 316 niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, riesgo o desamparo, de los que 174 sufrían algún tipo de violencia.

Según ha explicado, la intervención de la fundación derivó en más de 1.200 comunicaciones a recursos del Principado, entre ellos servicios sociales municipales, fuerzas de seguridad y dispositivos de protección a la infancia y adolescencia. Además, se realizaron 154 intervenciones de emergencia o urgencia debido a la gravedad de algunos casos.

Ballesteros ha indicado que el perfil más frecuente corresponde a niñas y adolescentes y ha destacado especialmente el grupo de menores de entre 0 y 9 años, que representa "casi el 30%" de los casos detectados. También ha señalado una elevada presencia de familias monoparentales y migrantes entre las situaciones atendidas.

Respecto a las problemáticas detectadas, ha apuntado que predominan los casos de violencia intrafamiliar, especialmente maltrato físico y psicológico y situaciones de abandono. A continuación figuran los episodios de acoso escolar, las agresiones sexuales y la violencia de género.

Sobre las agresiones sexuales, ha advertido de que "en torno al 50%" de los casos se producen dentro del entorno familiar. Asimismo, ha asegurado que el 67% de los casos atendidos presentan algún tipo de vinculación con un uso inadecuado de la tecnología y las redes sociales.