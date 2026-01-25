Desalojado un edificio en Avilés tras declararse un incendio en un garaje

Incendio en Avilés - SEPA

OVIEDO 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias con base en los parques de Avilés, Pravia y La Morgal, junto al jefe de zona centro, han extinguido el incendio declarado en el garaje de un edificio ubicado en la calle Balandro, de Avilés.

El fuego calcinó dos vehículos en la planta bajo rasante y un tercero resultó dañado. Todo el estacionamiento resultó afectado por el humo. Por precaución se desalojó a los vecinos del inmueble de cinco alturas a excepción de dos viviendas, con inquilinos de movilidad reducida, que permanecieron confinados en las mismas. Tras dar por extinguido el fuego y ventilar todo el edificio se permitió a los vecinos regresar a sus casas.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 14.22 horas. En la llamada indicaban que estaba saliendo mucho humo de un garaje subterráneo de un edifico de cinco plantas. El estacionamiento estaba lleno de humo.

La Sala 112 del SEPA movilizó a efectivos del parque avilesino que se trasladó al lugar con dos autobombas, una de ellas nodriza y un vehículo de altura. Paralelamente se activó, como apoyo, una dotación del Parque de Pravia con un vehículo ligero y una autobomba y otros dos efectivos con un vehículo ligero del parque de La Morgal. Al frente del operativo estuvo el jefe de zona centro. Posteriormente también se movilizó el vehículo de apoyo logístico (VAL) con otro efectivo de La Morgal.

A las 16.02 horas los bomberos dieron por extinguido el fuego, pero permanecieron en el lugar, realizando tareas de ventilación hasta las 16.51 horas que retiraron para regresar a sus bases.

Preventivamente el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) envió al lugar el equipo médico de la UVI-móvil de Avilés y una ambulancia de soporte vital básico. Por protocolo se informó a la Policía Local que junto a la Nacional que también envió agentes a la zona llevaron a cabo el desalojo preventivo de los vecinos