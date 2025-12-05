El desarrollo de suelo para vivienda y nueva industria, objetivos prioritarios en 2026

Manuel Campa - AYUNTAMIENTO DE AVILÉS

OVIEDO 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Desarrollo Urbano y Económico del Ayuntamiento de Avilés, Manuel Campa, ha presentado este viernes en rueda de prensa las actuaciones estratégicas en materia urbanística y de Promoción Empresarial incluidas en los Presupuestos del Ayuntamiento de Avilés para el próximo año y que marcarán el futuro del desarrollo urbano y empresarial de Avilés.

En cuanto a vivienda, el objetivo del gobierno es priorizar la creación de nuevos espacios disponibles en áreas ya integradas en la ciudad, recuperando zonas degradadas y completando terrenos vacíos, en línea con la Agenda Urbana de Avilés.

Ya se han realizado, en años anteriores, los estudios pertinentes tanto de suelo urbano no consolidado como de los urbanizables, y a lo largo de 2026 se procederá a redactar el documento de prioridades que debe definir las líneas estratégicas y los objetivos que se buscan con la Revisión del PGO.

Una vez definido por los Servicios Municipales se abrirá un proceso de participación como el llevado a cabo en la Revisión de la ampliación del Parque Tecnológico para recoger las aportaciones de la ciudadanía y los agentes sociales.

A partir de ahí, se llevará a cabo la revisión del Plan General y comenzará su tramitación administrativa. Entre las actuaciones que el gobierno quiere impulsar en 2026, destacan Los Alas - La Muralla, el Alto Vidriero, Antiguo Colegio San Fernando y Ciudad Jardín.