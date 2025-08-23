El Descenso Folklórico del Nalón, este sábado

OVIEDO, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Laviana acoge un año más el Descenso Folklórico del Nalón. La cita es este sábado 23 de agosto y la apertura del recinto tendrá lugar a las 12.00 horas. La entrega de premios está prevista para las 23.00 horas aproximadamente.

Se trata de una de las fiestas más populares del verano asturiano. Es un desfile acuático y de tono humorístico que se celebra en el río Nalón a su paso por el concejo de Laviana. Se trata de un festival lúdico en el que la gente, y los distintos grupos y peñas descienden por el río con diferentes embarcaciones de creación propia, las cuales se refieren a temáticas diferentes, algunas de ellas de candente actualidad.

El desfile comienza cuando la gente se dirige hacia Puente de Arco (Puente d'Arcu), donde se entona la canción popular de Chalaneru, a modo de himno. De manera que una vez cantada se inicia el descenso por el río para llegar al puente de La Chalana, kilómetro y medio más abajo. En el curso del río, los participantes sortean con imaginación, buen humor y trabajo en equipo todo tipo de dificultades hasta llegar a la meta establecida, donde aguardan miles de personas y hay muchísimo ambiente festivo, según explican desde Turismo ded Asturias. Es un auténtico carnaval fluvial de verano con mucho sabor y colorismo.

Ya desde la mañana se comienza a sentir el ambiente festivo en Pola de Laviana, que durará todo el día y se alargará durante la noche. Por las calles y en las terrazas de los locales comerciales se empieza a ver a vecinos y turistas prepararse para el gran día, algunos como observadores y otros como participantes del Desfile.

El día comienza con actividades para los más pequeños por la mañana. Para amenizar las horas previas a la salida, por las calles de Laviana desfilan varias charangas venidas de distintos rincones de España, que con su música amenizan la llegada de los participantes. Mientras tanto van llegando las embarcaciones al punto de encuentro para tomar posiciones de cara al Descenso.

Según información de la organización recogida por Europa Press, la llegada de las embarcaciones al punto de salida, aunque no forma parte del desfile oficial, sirve para comprobar el espíritu colaborativo de la capital del concejo y de las diferentes peñas participantes.

Hay embarcaciones que están en la propia localidad y que para llegar al punto de salida tienen que recorrer las calles de Laviana con la ayuda de los peñistas de la propia embarcación o con la ayuda del sistema de protección integral que ya coordina desde primeras horas del día el tráfico en el concejo. Los vecinos también son parte activa en esta labor ya que las embarcaciones/carrozas no pueden llevar motor y por tanto resulta complejo moverlas en determinadas calles por su altura, por el desnivel o por cualquier otro motivo.

Este predesfile en el que las embarcaciones se van a colocar en su lugar de salida se convierte en la primera oportunidad para que los visitantes y participantes puedan ver el resultado de meses de trabajo. Las embarcaciones ya están preparadas para exhibirse y afrontar el Río Nalón. La exposición de embarcaciones se realiza en la mañana del tercer sábado de agosto en la capital del concejo, pero antes deben de cumplir con la norma y atravesar el arco de medidas máximas permitidas a partir de las 10.00 de la mañana.

Otras embarcaciones llegan a la Pola desde poblaciones vecinas que están a varios kilómetros de distancia empujadas con la ayuda de los participantes de cada peña. La imaginación para trasladarlas es el principal pilar de todas las peñas.

Sobre las 11.00 de la mañana comienzan a llegar las más alejadas de la Pola, y el grueso llega entre las 13.30 y las 15.00 de la tarde. Miles de personas, entre participantes y turistas, se divierten con el jolgorio y la música alrededor de las embarcaciones.

A las 15.30 de la tarde ya está todo dispuesto en la salida, cada uno en su posición y con el número asignado por la organización. Da comienzo el desfile, ha comenzado el Descenso Folklórico del Río Nalón. En fila todas la embarcaciones transitan por la calle Libertad de Pola de Laviana.

Una vez las embarcaciones abandonan el casco urbano desfilan durante un kilómetro más hasta el Puente de La Chalana donde se realiza la actuación musical arraigada a la cultura de la fiesta. Se trata del Himno del Descenso, 'El Chalaneru', tema cuya temática transcurre en Laviana y que es una de las canciones más populares de toda la región.

Las embarcaciones acaban el desfile por la carretera hasta llegar a la localidad de Puente de Arco, donde, con el esfuerzo de los propios peñistas, de compañeros de otras peñas o incluso con ayuda del propio público entran en el Nalón. La Xana de cada embarcación deposita rosas o claveles en el río antes de que su embarcación comience el descenso.

Todas y cada una de las embarcaciones con sus participantes bajan el Río Nalón desde la localidad de Puente de Arco, pasando por debajo del puente de origen medieval que da nombre al pueblo, hasta el prado de La Chalana, a lo largo de un recorrido de 1,5 kilómetros aproximadamente.

Para quienes bajan el río es un momento de gozo constante intentar domar una prueba agotadora donde en algunos tramos las aguas bajan tan fuertes que te arrastran decenas y de metros y en otras se necesita levantar las embarcaciones para que puedan moverse entre las piedras del río.

PREMIOS

El final está en Prado de La Chalana donde se encuentra la salida del río. Las embarcaciones quedan expuestas de forma ordenada para que el público pueda observar su estado después de su difícil travesía por el río y para que el jurado pueda valorar los daños sufridos.

Sobre la medianoche se celebra la entrega de premios del Descenso en el Recinto Ferial que se ha instalado para la celebración de las actividades relacionadas con las fiesta. Quince trofeos a las mejores embarcaciones, y tres más premios especiales, el de Asturianía, el de Disfraces y el de la Folixia.

HISTORIA

La historia del Descenso Folklórico del Nalón se remonta al año 1968, y tras sucesivos cambios y renovaciones ha ido madurando hasta convertirse en la fiesta que hoy se conoce.

Ese año, la Asociación Cultural "Eros" planteó la idea de organizar una jira para las fiestas de Pola de Laviana en forma de "descenso por el Río Nalón". De un hecho tan simple surgió nuestra gran festividad. Un grupo de vecinos organizaron un desfile disfrazados y amenizados por una comparsa. El desfile terminó bajando el Río Nalón, nadando o flotando, convirtiéndose así en la primera edición de una humilde carrera/sprint entre todos los participantes en la que resultaron vencedores Daniel Piedra y José Luis Canal.

Varios años después, en 1973, el Descenso empieza a dejar de ser una simple carrera, para convertirse en algo más complejo. Un desfile donde se construían originales embarcaciones y se improvisaban curiosos disfraces para navegar por el Río Nalón.

La década de los 90 y los primeros años del 2000 significaron un importante impulso para el Descenso. Laviana se había convertido en un pueblo de referencia y los variados establecimientos de hostelería consideraron que podían aportar su grano de arena para hacer una fiesta aún más grande. La generación del Interés Turístico Regional había llegado. El Descenso se proclamó Fiesta de Interés Turístico Regional en 1991 con todas las implicaciones que ello conlleva.