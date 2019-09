Detenido un agente de viajes por apropiarse de 27.000 euros de un cliente utilizando los datos su tarjeta

Publicado 19/09/2019 15:56:13 CET

OVIEDO, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El propietario de una agencia de viajes ha sido detenido por agentes de la Policía Nacional de Oviedo por defraudar más de 27.000 euros con la tarjeta de una cliente. Se le imputa un delito continuado de estafa. Es reincidente en este tipo de hechos y está en libertad, a la espera de juicio.

Fue una vecina de Oviedo la que interpuso una denuncia tras recibir el aviso de su banco de que se había quedado sin dinero en su cuenta. Todos los cargos denunciados por la utilización no autorizada de la tarjeta de crédito se habrían realizado para la supuesta contratación de servicios y adquisición de billetes en una agencia de viajes por Internet, alcanzando un valor total superior a los 27.000 euros.

Por parte del Grupo de Delincuencia Económica de la Brigada Provincial de Policía Judicial se realizaron las diligencias de investigación, determinando que todos los cargos denunciados fueron realizados en una agencia de viajes de la capital asturiana de forma manual mediante el dispositivo TPV, el que permite hacer cobros de tarjeta bancaria.



Una vez analizada la forma de operar, el importe de los cargos, la frecuencia de los mismos y comprobar que no existía ninguna contraprestación o servicio contratado para viajar, todos los indicios apuntaban a que algún trabajador de dicha agencia estaba facturando importes que no superaban los 300 euros, para no agotar el límite de la tarjeta y no llamar la atención del banco ni perjudicado.

Por todo ello, agentes de Policía Judicial se personaron en la referida agencia, y tras realizar una inspección en la misma, procedieron a la detención de su propietario, encontrando los datos de la tarjeta de crédito anotados en una hoja al haber contratado la denunciante un viaje en el año 2017.

Del mismo modo se procedió a la intervención del terminal TPV para la realización de pagos, mediante los que se cargó en más de 100 ocasiones los importes defraudados. El detenido quedó en libertad a la espera de juicio.