Detenido un hombre por robar bicicletas y patinetes que guardaba en un trastero de Monevil (Gijón)

GIJÓN, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría Local de Gijón han detenido a un hombre de 42 años como presunto autor de un delito continuado contra el patrimonio, tras intervenirle un importante número de objetos robados, entre ellos 12 bicicletas, 13 patinetes eléctricos, un teléfono móvil, varios relojes, gafas de sol, un ordenador y 3 cascos de moto.

La investigación comenzó gracias a la colaboración ciudadana, cuando los agentes recibieron información sobre un trastero del barrio de Monevil en el que se acumulaban bicicletas y patinetes eléctricos. La propietaria del trastero desconocía el uso que un conocido estaba haciendo del local, en el registro se encontraron 12 bicicletas y 6 patinetes eléctricos robados. Ante esta situación los agentes encargados de la investigación localizaron y detuvieron al presunto autor estos robos el pasado día 21.

Al día siguiente se realizó la entrada y registro del domicilio del detenido, encontrando en su interior 7 patinetes eléctricos más, una consola, un teléfono móvil, un ordenador, 2 relojes, 3 cascos de moto y varias gafas de sol entre otros objetos.

En cuanto a los patinetes eléctricos, la única forma de diferenciar unos de otros es por el número de serie que llevan mediante una placa metálica atornillada, careciendo varios de ella, y estando el resto alteradas con varios números cambiados o rayados para imposibilitar su lectura e identificación. Por el momento, 4 bicicletas ya han sido devueltas a sus legítimos propietarios. Una vez finalizado el atestado policial el detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia.