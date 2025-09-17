Detenido un menor de edad por herir con arma blanca a una menor en Gijón

Archivo - Comisaría de Policía Nacional de Gijón - EUROPA PRESS - Archivo

La víctima sufrió una herida leve y el arrestado pasó este miércoles a disposición de la Fiscalía de Menores

GIJÓN, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han detenido en Gijón a un menor de edad, al que se le acusa de haber agredido con un arma blanca a una menor de edad, han confirmado a Europa Press desde la Comisaría gijonesa.

De acuerdo a las mismas fuentes, los hechos tuvieron lugar en el parque del Lauredal, sobre las 19.00 horas de este pasado martes, cuando el menor hirió en el abdomen a la chica.

La víctima resultó con una herida leve y fue trasladada al hospital de Jove, cercano al lugar. La Policía, asimismo, arrestó 'in situ' al joven, quien pasó este miércoles a disposición de la Fiscalía de Menores.