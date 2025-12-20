Detenidos los presuntos autores de agresiones con arma blanca a dos menores en Gijón

Archivo - Comisaría de Policía Nacional de Gijón - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional pertenecientes a la Comisaría de Gijón han informado este sábado de la detención de dos menores de edad como presuntos autores de dos agresiones con arma blanca.

Los hechos se produjeron en la noche del 18 de diciembre en el barrio del Coto, tras una discusión previa, resultando heridos de gravedad otros dos menores.

Los arrestos se produjeron este viernes como consecuencia de las investigaciones llevadas a cabo por agentes de la Policía Nacional. La detención de los presuntos autores se produjo en el barrio de Jove.

Según ha informado la Policía, tanto los autores como las víctimas son menores y de nacionalidad española. Actualmente las víctimas se encuentran ingresadas en centros hospitalarios con pronóstico grave. Una vez finalizado el atestado policial los presuntos autores han sido puestos a disposición de Fiscalía de Menores.