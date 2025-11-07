Detenidos tres integrantes de un grupo itinerante especializado en hurtos a clientes de bancos

OVIEDO, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional, pertenecientes a la Comisaría Local de Langreo-San Martín del Rey Aurelio, detuvieron a tres personas que formaban parte de un grupo organizado dedicado a cometer hurtos a clientes de entidades bancarias en distintas zonas del país.

Los hechos se produjeron en la mañana de este martes 4 de noviembre, cuando los agentes, en el marco de un dispositivo de prevención de delitos y localización de personas en situación irregular, detectaron en el centro de La Felguera la presencia de dos hombres y una mujer en actitud sospechosa en las inmediaciones de una sucursal bancaria.

Tras su identificación y las comprobaciones realizadas, se constató que los tres eran miembros de un grupo criminal itinerante especializado en delitos contra el patrimonio, con un total de 33 detenciones policiales previas.

El modus operandi del grupo consistía en vigilar a los clientes dentro de las entidades bancarias para seleccionar a sus víctimas, normalmente personas de avanzada edad. Uno de los miembros "ceba" a la víctima arrojando billetes al suelo para distraerla, mientras otro aprovecha para sustraer el dinero recién retirado, entregándolo después a un tercero que huye por otra ruta.

En otros casos, seguían a la víctima en su vehículo, pinchando una rueda para provocar que se detuviera y aprovechar el descuido para robar el bolso o el dinero.

En el dispositivo se intervinieron 15 utensilios utilizados para la comisión de este tipo de delitos.

Dos de los detenidos fueron puestos a disposición judicial por tener en vigor 14 requisitorias judiciales y 85 cesadas, todas por delitos contra el patrimonio.