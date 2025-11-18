La DGT inicia una campaña de control de neumáticos y luces de cara al invierno en Asturias

OVIEDO 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en Asturias realizará durante esta semana una Campaña Especial de control y Vigilancia de neumáticos y las luces. Esta acción forma parte del operativo invernal para garantizar la seguridad vial, operativo que incluye la actualización del Protocolo de Coordinación ante nevadas y otras situaciones meteorológicas extremas en la red de Carreteras del Estado en Asturias.

Según ha explicado la Delegación del Gobierno en nota de prensa, la campaña se ha puesto en marcha ya que en invierno la lluvia, viento, hielo o nieve se dan a menudo en muchos trayectos, sobre un asfalto frío que disminuye la capacidad de adherencia de los neumáticos.

A ello se suma que durante la época invernal es la reducción de las horas de luz diurna, disminuyendo la visibilidad. "Mantener los neumáticos y el sistema de alumbrado en buen estado es fundamental para garantizar la seguridad vial durante el invierno", remarcan.

RENOVACIÓN DEL PROTOCLO POR NEVADAS

La Delegación del Gobierno en el Principado de Asturias y la Dirección General de Tráfico (DGT) han actualizado el Protocolo de Coordinación ante Nevadas y otros Fenómenos Meteorológicos Adversos que puedan afectar a la Red de Carreteras del Estado durante la campaña 2025-2026.

El Protocolo tiene como finalidad reforzar la coordinación entre los distintos órganos de la Administración General del Estado en el desempeño de sus funciones para garantizar la vialidad y la seguridad de los desplazamientos en la Red de Carreteras del Estado ante la posible aparición de nevadas u otros fenómenos meteorológicos extremos.

Su objetivo es minimizar el riesgo de accidentes o alteraciones en las condiciones de circulación, establecer las restricciones de tráfico necesarias hasta que se restablezca la normalidad y asegurar la adecuada atención a las personas ocupantes de los vehículos cuando las circunstancias lo requieran.

La delegada del Gobierno dirige y coordina el Comité Ejecutivo del Protocolo, en el que participan los responsables de los principales organismos implicados --Demarcación de Carreteras del Estado, Guardia Civil, Policía Nacional, Gobierno del Principado de Asturias, Protección Civil y Agencia Estatal de Meteorología--, poniendo en marcha en caso de activación un Centro Coordinador desde el que se supervisará en tiempo real la situación de las carreteras y la evolución meteorológica.

El protocolo contempla tres fases operativas según la evolución de la situación.

La primera, de alerta, cuando se emiten avisos de nevadas de nivel rojo o naranja de AEMET; la preemergencia, cuando la intensidad de la nevada haga prever dificultades para la circulación o la nieve caída en la calzada, el hielo o cualquier otra circunstancia dificulten efectivamente la circulación; y la emergencia, cuando sea preciso atender a personas bloqueadas o que no puedan seguir viaje por sus propios medios.

MEDIOS DISPONIBLES

En Asturias se cuenta con 53 equipos quitanieves (quitanieves, cargadoras y turbo fresadoras), depósitos con 9.900 toneladas de fundentes y casi medio millón de litros de salmuera disponibles en puntos estratégicos.

Los puntos más sensibles se localizan en el Puerto de Pajares (N-630) y la Autopista AP-66 (Campomanes-León), donde se concentran la mayoría de medios de vialidad invernal y donde hay 8 áreas de embolsamiento con capacidad para 770 camiones y 885 turismos.

En el caso de la AP-66, el protocolo contempla medidas específicas debido a las obras de mejora en varios túneles, levantando las restricciones de obra para mantener la fluidez y seguridad del tráfico.