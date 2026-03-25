La DGT prevé 116.000 movimientos de largo recorrido en carretera en Asturias del viernes al domingo

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OVIEDO 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Operación Especial de Tráfico de Semana Santa, unos días de descanso para muchos, en los que está previsto que se superen los 17 millones de movimientos de largo recorrido por carretera (422.000 de ellos en Asturias), hasta la medianoche del lunes 6 de abril, festivo en siete Comunidades Autónomas (Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, País Vasco, La Rioja, Comunidad Foral de Navarra y Comunidad valenciana).

La Operación Especial se divide en dos fases, la primera de las cuales será este primer fin de semana, desde las 15.00 horas del viernes 27 hasta las 00.00 del domingo 29 de marzo, días en los que Tráfico prevé que se produzcan 4,3 millones de desplazamientos (116.000 en Asturias), y, la segunda estará comprendida entre el miércoles 1 y la medianoche del lunes 6 de abril.

En la Semana Santa del año pasado, fallecieron a nivel nacional 27 personas en 26 siniestros de tráfico (ninguna de ellas en Asturias), de los cuales 8 eran motoristas.

La DGT recuerada que, en caso de sufrir una incidencia en carretera y tener que detener el vehículo, es obligatoria la utilización del dispositivo de preseñalización de peligro V-16 con el fin de avisar al resto de usuarios de la vía.

Tráfico insiste en la importancia de planificar el viaje con antelación por la ruta más segura para evitar imprevistos, además de informarse del estado de las carreteras y de cualquier incidencia que pueda surgir en el camino.