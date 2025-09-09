La DGT recuerda que casi el 100% de los trámites se pueden hacer online

OVIEDO, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha lanzado este martes una campaña en redes sociales para recordar que "prácticamente el 100% de los trámites" con el organismo pueden hacerse de forma telemática, sin necesidad de acudir a las jefaturas provinciales y locales.

Según ha informado la Jefatura Provincial de Tráfico de Asturias a través de una nota de prensa, la campaña, bajo el lema 'DGT es DIGITAL', utiliza piezas en clave de humor para mostrar gestiones que los ciudadanos realizan presencialmente y que podrían resolverse desde el teléfono 060, la sede electrónica o la aplicación móvil miDGT.

En la actualidad, solo la solicitud de permisos para mercancías peligrosas requiere atención presencial, ha precisado la DGT.

Según ha indicado este organismo, en Asturias, entre las dependencias de Oviedo y Gijón se atendió en 2024 a 49.588 ciudadanos de manera presencial, mientras que 10.006 trámites se realizaron por vía electrónica, lo que representa en torno al 16% del total.

El organismo ha recordado que para acudir a las oficinas es necesario pedir cita previa, con una demora en la comunidad inferior a una semana, espera que, insisten, puede evitarse en la mayoría de los casos si se utiliza la vía telemática.

La DGT ha destacado que los trámites pueden hacerse de forma "sencilla e intuitiva" a través de la sede electrónica o de la aplicación miDGT. Además, ha señalado que en junio se ha puesto en marcha 'María', la asistente virtual de la sede electrónica, que en dos meses ha ayudado a casi 100.000 personas a completar sus gestiones.