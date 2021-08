Díaz (PP) afirma que las entidades críticas que se presenten para los chiringuitos tienen "poca vergüenza"

OVIEDO, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

La concejala, Covadonga Díaz, ha criticado este martes a las entidades que "montan el espectáculo" con el cambio del modelo de chiringuitos de San Mateo impulsado por PP y Ciudadanos.

"Me sorprende y me parece incoherente que esta gente que tanto protesta y que nos acusa de matar los chiringuitos tradicionales, tenga la poca vergüenza de presentarse para conseguir una caseta, si no te gusta el modelo no te presentes", ha afirmado.

En ese sentido, ha destacado que "el modelo ya se ha cambiado" y que queda "trabajar para que sea un San Mateo de éxito". "Espero que la actitud de la gente no se repita durante las fiestas y sean tranquilas, pacíficas y de la ciudadanía", ha llegado a asegurar, para afirmar que con el anterior modelo "alguien tenía un chiringuito y se lo alquilaba a un conocido o a un colega".

El Palacio de Exposiciones y Congresos ha acogido esta martes el sorteo de las 40 casetas de este San Mateo 2021. Un total de 121 entidades pugnaban por estos equipamientos festivos.

Presidido por la concejala de Festejos, Covadonga Díaz, el sorteo ha sido público y las casetas se han adjudicado por zonas. Entre el Campo San Francisco, la plaza Porlier y el parque del Truébano se han repartido 36 casetas. Además se han sorteado las cuatro casetas que estarán ubicadas en la plaza de la Catedral, a las que optaban ocho asociaciones.