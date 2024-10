La dirección regional de IU respalda a su grupo en Cándamo tras romper con el PSOE

OVIEDO 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida de Asturias ha mostrado este sábado su respaldo público a la decisión de la agrupación local de la formación en Candamo de romper el gobierno municipal, ante las posiciones antagónicas con el PSOE en lo que respecta al proyecto de parque eólico de Bufarán y "frente a las presiones de los lobbies energéticos".

La secretaria de Coordinación Territorial de IU y jefa de Gabinete de la Consejeria de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, María José Miranda, ha explicado que este respaldo público no debe a sorprender a nadie, toda vez que las posiciones de la formación sobre la instalación de parques eólicos es de sobra conocida.

"Llevamos mucho tiempo planteando la necesidad planificar cómo y dónde deben realizarse este tipo de proyectos. Impulsamos la posición de nuestra agrupación local en Candamo y la hicimos nuestra cuando nos trasladaron la decisión de poner fin al pacto de gobierno", ha comentado.

La ruptura del acuerdo con el PSOE se ha adoptado, a juicio de Miranda, en la seguridad de que es lo mejor tanto para el concejo como para la propia agrupación local, en una decisión en la que asegura que IU no está sola.

"Sentimos el respaldo de nuestros vecinos y vecinas que, como defiende IU, rechazan este parque eólico. Como una fuerza de izquierda que somos, nos sorprende que el resto de los partidos democráticos y especialmente los progresistas no se adhieran también a nuestro planteamiento, que no va contra las en energías alternativas sostenibles, sino que exige una planificación que tenga especialmente en cuenta las necesidades e intereses de la ciudadanía y los territorios por encima de cualesquiera otros, como pueden ser los de las energéticas que sólo atienden a su cuenta de resultados y accionistas, pero no a lo que de verdad conviene a Candamo o Asturias", ha subrayado.