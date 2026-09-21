Divertia Gijón propondrá al Consejo de Administración un presupuesto de 9,8 millones de euros para 2027

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GIJÓN, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La sociedad municipal Divertia Gijón debatirá este próximo jueves, en la reunión de su Consejo de Administración, su propuesta de presupuesto para el ejercicio 2027, que contempla unos ingresos y gastos totales de 9.808.099,51 euros.

Según una nota de prensa de Divertia, la propuesta prevé una aportación municipal de 7.741.100 euros, lo que supone un incremento del 7,5 por ciento respecto a 2026, cuando esta aportación ascendió a 7.201.010 euros.

Los recursos previstos se distribuirán entre los tres ámbitos de actividad de Divertia -Teatro Jovellanos, Festival Internacional de Cine de Gijón y Festejos-, así como a la gestión interna de la empresa.

Asimismo, el Consejo de Administración abordará la propuesta de aprobación de siete expedientes de contratación por un valor estimado conjunto de 4.848.668,58 euros, IVA excluido, destinados a garantizar servicios necesarios para el funcionamiento de Divertia y el desarrollo de su programación.

Entre los expedientes, se encuentra la contratación de los servicios de portería, acomodación y taquilla, con un valor estimado de 1.757.790,18 euros, IVA excluido, así como la contratación de una agencia de medios para la planificación y compra de espacios publicitarios destinados a la promoción de las actividades organizadas por Divertia, con un valor estimado de 180.000 euros, IVA excluido.

El resto de expedientes están vinculados principalmente al desarrollo de los programas de Festejos e incluyen la contratación de instalaciones eléctricas provisionales, alumbrado y suministro energético; alquiler de equipos de sonido, iluminación y equipos audiovisuales de emisión y/o captación de imagen; servicios de personal técnico operacional; alquiler, montaje, instalación y desmontaje de escenarios; y de infraestructuras auxiliares temporales, incluyendo su transporte, montaje y mantenimiento.

Además, Divertia solicita un incremento de la aportación municipal para el presente ejercicio por importe total de 448.551,40 euros. Esta modificación responde a las necesidades derivadas de la evolución de los costes de los proveedores necesarios para el desarrollo de la programación, así como al mantenimiento e incorporación de actividades y eventos, y a la celebración de distintas efemérides y aniversarios.

La reunión del Consejo de Administración de Divertia tendrá lugar el jueves 24 de septiembre, a las 13.00 horas, en la Casa de la Palmera.