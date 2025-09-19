Divertia plantea un aumento del 3,3 por ciento en la aportación municipal para 2026

El presidente de Divertia Gijón, Óliver Suárez, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés. - EUROPA PRESS

Suárez advierte de la tendencia de incremento de cachés que conlleva una subida de costes en las producciones

GIJÓN, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Divertia Gijón, Óliver Suárez, ha comunicado este viernes que llevará al Consejo de Administración de esta sociedad municipal una propuesta de 9,2 millones de euros para 2026, frente a los 8,3 millones euros del año pasado.

De esta forma, ha indicado que se pide un incremento de la aportación municipal de un 3,3 por ciento, hasta alcanzar los 7,2 millones de euros, si bien también se prevé un aumento de ingresos proveniente del teatro Jovellanos y el Festival Internacional de Cine, en línea con la tendencia alcista de 2024 y lo que va del presente año.

Así lo ha señalado Suárez, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, antes de la celebración del Consejo de Administración donde se votarán las cuentas para el próximo año.

Al Consejo se llevarán, asimismo, tres pliegos de contratación importantes, uno de ellos relativo a las obras de renovación y reforma del teatro Jovellanos.

Una vez acabadas la renovación de la climatización en este mes, se dará paso, a partir de diciembre próximo, a la reforma de las taquillas, baños y camerinos y fachada interna, con un montante de 510.000 euros, IVA incluido.

Los otros dos contratos tienen que ver con la renovación eléctrica del teatro Jovellanos, el cual expira en enero próximo, y el presupuesto es de 500.000 euros, mientras que también se licitará por lotes el mantenimiento de las instalaciones dependientes de Divertia, como son la Casa de la Palmera, dos naves en Porceyo, el local de ensayos y el propio teatro.

En este sentido, ha explicado lo que tiene que ver con prevención de incendios tiene un coste de 24.000 euros al año, otro de mantenimiento de fontanería, saneamiento y albañilería por un importe de 12.000 euros anuales y un tercero de mantenimiento de instalaciones de climatización y calefacción y gas por 10.400 euros al año.

En cuanto al punto 6, se trata de dos informes del presidente, uno de ellos relativo a la programación del Gijón Arena, con 19 eventos ya confirmados de cara al último trimestre de este año, como puedan ser los conciertos de Loquillo o Celtas Cortos, y otro que responde a un estudio comparativo de la asistencia a las actividades del teatro Jovellanos en los seis primeros meses de este año.

Sobre esto último, ha apuntado que el número de espectadores se incrementó en 1.300 personas, lo que supone un aumento de un tres por ciento en la asistencia. Suárez ha resaltado que más de 62.000 personas pasaron por las butacas del teatro Jovellanos en el primer trimestre del año, en su 30 aniversario.

El presidente de Divertia ha apuntado, ligado a las cuentas, que hay una tendencia de mercado que refleja una subida de cachés, pero también se ha constatado un aumento de costes en toda la parte de producción.

"Año tras año vemos que va todo al alza", ha llamado la atención, al tiempo que ha incidido en que, de cara a 2026, ya están observando nuevos incrementos en los cachés, que traerá como consecuencia un incremento en producciones.