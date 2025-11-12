DNI y Pasaporte en Oviedo: La Policía Nacional restablece la oficina y la cita previa el 17 de noviembre

OVIEDO, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha restablecido la Oficina de Documentación de Identidad (DNI y Pasaporte) de Oviedo, actividad que se retomará el próximo 17 de noviembre. La cita previa también estará disponible desde esa fecha.

Durante el proceso de traslado, el jueves por la mañana se mantendrá operativo el servicio de expedición del DNI y Pasaporte en la oficina actual de Buenavista, garantizando la atención a los ciudadanos que tengan cita previa ese día. Además, durante el jueves tarde y todo el día de viernes no estará operativo el servicio de documentación en Oviedo.

Según ha informado la Policía Naiconal, ante cualquier imprevisto o urgencia, los ciudadanos deberán de acudir a una de las Comisarías de la Jefatura Superior --Gijón, Avilés, Langreo, Pola de Siero, Mieres o Luarca-- donde serán atendidos.

El servicio se retomará ya con normalidad a partir del martes 18 de noviembre en las instalaciones principales de la Jefatura Superior. La renovación de la Jefatura Superior ha permitido adaptar las instalaciones para personas con movilidad reducida, además de modernizar los espacios de atención al público, haciéndolos más funcionales y cómodos para los ciudadanos.

UN EDIFICIO DE 1933

La Jefatura Superior de Policía, edificio construido en 1933 por el arquitecto Gabriel de la Torriente, ha sido objeto de una actuación integral dentro del compromiso de la Policía Nacional con la mejora de la atención ciudadana y la calidad del servicio público.

Durante los días del traslado, en caso de incidencias o urgencias, los ciudadanos podrán acudir a otras oficinas del DNI operativas en la región, situadas en Lugones, Gijón, Siero y otras dependencias policiales del Principado, lo que garantiza la continuidad del servicio en distintos municipios.