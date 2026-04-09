Una docena ONG impulsan proyectos de transición energética justa a través del programa EDP Energía Solidaria

Una docena ONG impulsan proyectos de transición energética justa apoyadas por EDP. - EUROPA PRESS
OVIEDO 9 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Fundación EDP presentó este jueves en Oviedo los proyectos seleccionados en la edición 2025/2026 del programa EDP Energía Solidaria, una iniciativa que impulsa una transición energética justa a través de proyectos sociales y medioambientales en distintos territorios. Se trata de doce proyectos de otras tantas ONG.
La Directora General de la Fundación EDP, Vanda Martins, ha destacado la alta participación dentidades y ha incidido en que "se trata de propuestas que integran energías renovables, eficiencia energética, economía circular, acción climática y formación especializada".
"El acto de hoy tiene por objeto conocer públicamente las iniciativas y también dar un detalle que es un simbólico de Asturias. Yo creo que también es muy importante fomentar que entre ellos se conozcan más y se intercambien experiencias", dijo Martíns.
La edición 2025/2026 ha registrado un notable incremento de participación, con doce proyectos seleccionados, dos de los cuales se desarrollarán en Asturias, según han informado desde la fundación.