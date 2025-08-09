Dos amigos, Héctor Moro y Roberto Camblor, cruzan Asturias contra la esclerosis múltiple.

Dos amigos, Héctor Moro y Roberto Camblor, se encuentran este sábado cruzando toda Asturias en bicicleta con el objetivo es recaudar fondos para la Asociación Asturiana de Esclerosis Múltiple. Moro tiene una amiga con esta enfermedad y este es el tercer reto que afronta el deportista para colaborar con la asociación.

Desde primera hora de la mañana ambos recorren en bicicleta parte de la carretera N-634 entre Cantabria y Galicia, 280 kilómetros con sus más de 3.000 metros de desnivel acumulado.

Al igual que hizo en pruebas solidarias anteriores, Moro trata de recaudar dinero, que en este caso irá a la cuenta de la Asociación Asturiana de Esclerosis Múltiple. Además han indicado que todos los que quieran colaborar pueden hacerlo.

Así se puede llevar a cabo un donativo de 15 euros y el donante recibirá una camiseta del reto. También se puede comprar el libro de Héctor Moro, "Maratón de vida", a un precio de 10 euros. Por último, aquellos que quieran aportar más, o menos, pueden hacerlo por la aplicación Bizum enviando el dinero al número 684 625 800 poniendo en el concepto "Donativo N-634". Todos aquellos que aporten una cantidad igual o superior a 5 euros recibirán una copia digital del libro del deportista lavianés, que deberán solicitar por WhatsApp al mismo número de teléfono.

Dinero recaudado