Las dos escuelinas autonómicas de Siero iniciarán la próxima semana su actividad con 56 alumnos matriculados

La consejera Eva Ledo visita la escuela de Siero de 0 a 3. - PRINCIPADO

OVIEDO 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las dos escuelinas autonómicas de Siero iniciarán la próxima semana su actividad con un total de 56 niñas y niños matriculados. La consejera de Educación, Eva Ledo, visitó este viernes ambos centros, que forman parte de la fase I de la red pública y gratuita de Les Escuelines/As Escolías.

Ledo también mantuvo un breve encuentro con las familias, que habían sido convocadas por la directora común de ambas escuelinas, Claudia Cases, para una reunión previa a la apertura y para mostrarles las instalaciones.

Siero es el único concejo con dos escuelinas en la fase inicial de la red autonómica. La de la capital del municipio, Los Polesinos, está situada en el edificio del antiguo Cinema Siero, que fue rehabilitado por el Ayuntamiento antes de que lo asumiera el Principado.

La Administración local recibió una subvención de 340.000 euros de fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) para financiar parte de la obra y para adquirir el equipamiento.

La escuelina polesa, que consta de tres unidades, comenzará su andadura con 32 niños y niñas y tendrá una plantilla de seis técnicas de educación infantil (TEI).

Por su parte, el Principado construyó directamente la escuelina Mundu Feliz, situada en la antigua casa del conserje del Colegio Público La Ería, en Lugones. La inversión autonómica ascendió a 230.698 euros. Este centro de 0 a 3 años cuenta con dos unidades y tiene matriculados a 24 niños y niñas. La plantilla estará formada por cuatro TEI.

Con la entrada en funcionamiento de estas dos escuelinas, la red autonómica alcanzará 42 centros de primer ciclo de Educación Infantil, que ya dan servicio a 974 alumnos y alumnas.