Dos heridos en un accidente en San Martín del Rey Aurelio

Accidente - SEPA

OVIEDO 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas de consideración en una colisión en la que se vieron implicados dos vehículos en la SM-8, punto kilométrico 3,9, en Sotrondio, San Martín del Rey Aurelio.

Según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) el herido de mayor consideración es un HOMBRE de 61 años. Fue atendido en el lugar del accidente por el equipo médico de la UVI-móvil de Langreo y trasladado al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo, con pronóstico grave, a expensas de más pruebas y hasta nueva valoración médica.

El otro herido, un HOMBRE de 26 años, fue evacuado con pronóstico reservado, a falta de más exámenes, al Hospital Valle del Nalón. Fue trasladado en la ambulancia de soporte vital básico de la zona con el equipo de Atención Primaria activado al lugar.

El afectado, de 26 años, fue excarcelado del interior del coche por efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en el parque de San Martín del Rey Aurelio.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 07.03 horas. En la llamada indicaban que dos vehículos, un turismo y una furgoneta, habían colisionado en la citada vía. En uno de ellos creían que podía haber una persona atrapada.

La Sala 112 del SEPA movilizó a bomberos y paralelamente pasó el aviso al SAMU y a la Guardia Civil de Tráfico. A las 07.16 horas los bomberos informaron de que sólo hay una persona atrapada en un turismo y que procedían a su excarcelación. El conductor de la furgoneta había salido por sus propios medios.

Finalizada la intervención, tras realizar tareas de seguridad, se retiraron del lugar para regresar al parque donde llegan las 08.23 horas. El incidente también se comunicó a los responsables de mantenimiento de la vía.