Dos heridos en una colisión entre dos turismos en la N-625, en Cangas de Onís

OVIEDO, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos personas, una mujer y un varón, han resultado heridas en un accidente de tráfico registrado en la noche de este sábado en la carretera Nacional 625, antes de llegar a Cañu, en el concejo de Cangas de Onís. Ambas fueron trasladadas al Hospital Comarcal de Arriondas, según datos del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU).

El siniestro se produjo sobre las 23.11 horas, cuando se recibió el aviso en el Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias. En la llamada se informó de una colisión entre dos turismos y de que una de las personas implicadas no podía salir del vehículo por sus propios medios.

Hasta el lugar se desplazaron cinco efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), con base en Cangas de Onís, que acudieron con el vehículo primera salida y el furgón multisocorro. Los bomberos excarcelaron a la mujer que había quedado atrapada en uno de los coches.

La intervención finalizó a las 00.51 horas, tras el regreso de los efectivos a su base. El 112 informó además del suceso a la Guardia Civil, al SAMU -que activó la UVI Móvil de Arriondas, una ambulancia de soporte vital básico y al médico de Cangas de Onís- y al servicio de mantenimiento de la vía.